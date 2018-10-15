Пожар произошёл в Кяхтинском районе
Сегодня в 00:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Калинишна по улице Трактовая горел гараж.
В результате пожара сгорел гараж и трактор, сообщает ГУ МЧС Бурятии.
Пожар ликвидирован в 1:22. На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники.
В Бурятии сгорел гараж и трактор
Происшествия, Фото:
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