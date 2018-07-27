В Иркутской области арестовали пьяного водителя

Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле



Во время рейда в Аларском районе в селе Идеал сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» остановили автомобиль ВАЗ-21053, за рулём которого находился 32-летний житель села Заречное.



По данным полиции мужчина не имеет прав управления и не является собственником автомобиля. Коме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



- Тревогу полицейских вызвало то, что в салоне автомобиля находилось два подростка 17 и 18 лет. Как выяснилось, автомобиль принадлежал покойному дедушке одного из несовершеннолетних, и сам юноша не раз управлял машиной, а в этот день дал прокатиться своему знакомому, который перед этим изрядно употребил спиртные напитки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас водителя арестовали на 10 суток, а автомобиль поместили на арест площадку.



- Госавтоинспекция обращается к гражданам не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Благодаря такой информации могут быть спасены человеческие жизни, - предупреждают в полиции.

