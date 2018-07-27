27 Июля

26 Июля

Популярное

В Иркутской области арестовали пьяного водителя

Происшествия, 
Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле

Во время рейда в Аларском районе в селе Идеал сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» остановили автомобиль ВАЗ-21053, за рулём которого находился 32-летний житель села Заречное.

По данным полиции мужчина не имеет прав управления и не является собственником автомобиля. Коме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Тревогу полицейских вызвало то, что в салоне автомобиля находилось два подростка 17 и 18 лет. Как выяснилось, автомобиль принадлежал покойному дедушке одного из несовершеннолетних, и сам юноша не раз управлял машиной, а в этот день дал прокатиться своему знакомому, который перед этим изрядно употребил спиртные напитки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас водителя арестовали на 10 суток, а автомобиль поместили на арест площадку.

- Госавтоинспекция обращается к гражданам не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Благодаря такой информации могут быть спасены человеческие жизни, - предупреждают в полиции.
арест
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области арестовали пьяного водителя
Происшествия, 27.07.2018
Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле
Подростки в Иркутской области обворовали знакомого
Происшествия, 27.07.2018
Осознав произошедшее, злоумышленники вернули украденное, однако себе оставили музыкальные колонки
Читинка присваивала деньги должников
Происшествия, 27.07.2018
Женщина вела счёт для перечисления денег приставам
Внучка украла у забайкальца 200 тысяч
Происшествия, 27.07.2018
Мужчина находился в этот момент на лечении
В ДТП с автобусом в Улан-Удэ пострадала девочка
В ДТП с автобусом в Улан-Удэ пострадала девочка
Происшествия, 27.07.2018
Ребёнка отправили в больницу. ВИДЕО
Иркутская овчарка Тамико помогла найти украденные вещи
Иркутская овчарка Тамико помогла найти украденные вещи
Происшествия, 27.07.2018
Преступление раскрыли по горячим следам
Забайкалка осталась без денег, помогая знакомой в «Одноклассниках»
Происшествия, 27.07.2018
Мошенники украли больше 20 тысяч рублей с карты
19-летний иркутянин с ножом ограбил сауну
19-летний иркутянин с ножом ограбил сауну
Происшествия, 27.07.2018
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
Иркутянин с ножом отобрал смартфон у женщины
Происшествия, 27.07.2018
Мужчина подозревается в нескольких нападениях
В Братске горели торговые прилавки
В Братске горели торговые прилавки
Происшествия, 27.07.2018
Пожар ликвидировали за 10 минут
В Забайкалье накрыли ОПГ вымогателей
В Забайкалье накрыли ОПГ вымогателей
Происшествия, 27.07.2018
Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей
Забайкалец вырастил в огороде 500 кустов мака
Происшествия, 27.07.2018
Полицейские обнаружили плантацию в ходе операции «Мак»
В горах Бурятии разбился дельтапланерист
В горах Бурятии разбился дельтапланерист
Происшествия, 27.07.2018
Погиб заместитель генерального директора Ангарского химического комбината
Больше суток пенсионеры плутали в лесу Иркутской области
Больше суток пенсионеры плутали в лесу Иркутской области
Происшествия, 27.07.2018
Пожилые люди собирали дикоросы и заблудились

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^