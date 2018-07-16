Он вылетел из кабины
48-летний водитель лесовоза погиб в ДТП в Тайшетском районе. ДТП произошло вечером 13 июля на автодороге Тайшет-Шелехово, сообщает «Тайшет 24».
В районе деревни Серафимовка водитель «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел с дороги. 48-летнего жителя Тайшета, управлявшего машиной, выбросило из кабины и придавило прицепом.
Мужчина погиб на месте происшествия, уточняет «Тайшет 24».
В Иркутской области водителя лесовоза насмерть придавило прицепом
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