В Иркутской области водителя лесовоза насмерть придавило прицепом

Он вылетел из кабины



48-летний водитель лесовоза погиб в ДТП в Тайшетском районе. ДТП произошло вечером 13 июля на автодороге Тайшет-Шелехово, сообщает «Тайшет 24».



В районе деревни Серафимовка водитель «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел с дороги. 48-летнего жителя Тайшета, управлявшего машиной, выбросило из кабины и придавило прицепом.



Мужчина погиб на месте происшествия, уточняет «Тайшет 24».







