Житель Башкирии украл в Бурятии телефон в поезде

Оказалось, гаджет принадлежал директору вагона-ресторана
Северобайкальский городском суд вынес решение по уголовному делу жителя Башкортостана. Он признан виновным в краже с причинением значительного ущерба.
13 ноября прошлого года в вагоне-ресторане скорого поезда №75 сообщением «Нерюнгри-Москва» мужчина, возвращавшийся с вахтовой работы домой, похитил со стола сотовый стоимостью 7 тысяч рублей. Телефон принадлежал директору вагона-ресторана.
Вор вышел из поезда на станции Северобайкальск, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции.
За преступление суд назначил мужчине штрафа 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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