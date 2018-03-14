Житель Башкирии украл в Бурятии телефон в поезде

Оказалось, гаджет принадлежал директору вагона-ресторана



Северобайкальский городском суд вынес решение по уголовному делу жителя Башкортостана. Он признан виновным в краже с причинением значительного ущерба.



13 ноября прошлого года в вагоне-ресторане скорого поезда №75 сообщением «Нерюнгри-Москва» мужчина, возвращавшийся с вахтовой работы домой, похитил со стола сотовый стоимостью 7 тысяч рублей. Телефон принадлежал директору вагона-ресторана.



Вор вышел из поезда на станции Северобайкальск, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции.



За преступление суд назначил мужчине штрафа 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

