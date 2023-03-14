Об этом сообщил Песков
Владимир Путин, который вечером 14 марта должен начать рабочую поездку в Улан-Удэ, вернётся в Москву уже ночью. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
По словам Пескова, президент в среду, 15 марта, будет работать в Москве. «Завтра [у президента] будет не менее насыщенный рабочий день», - сказал он.
Сейчас Путина ждут на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Ранее в Кремле сообщали, что здесь же в режиме видеоконференции президент проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.
Также планируется, что президент проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.
Путин вернётся из Бурятии в Москву ночью
Власть, Фото:
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