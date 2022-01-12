Жаргала Цыбикова уволили с поста директора «Водоканала»

Жаргал Цыбиков попал под увольнение, будучи сейчас в СИЗО
В Улан-Удэ находящегося под следствием Жаргала Цыбикова официально уволили с поста директора МУП «Водоканал». Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
- В соответствии с распоряжением администрации Улан-Удэ был расторгнут трудовой договор с Жаргалом Цыбиковым – директором МУП «Водоканал», - говорится в сообщении.
Причиной такого решения названо нарушение пункта 10 статьи 83 Трудового кодекса. Его формулировка следующая: «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - прекращение допуска к государственной тайне».
Конкретную причину увольнения и при чём здесь допуск к гостайне не раскрывают. Отметим, что «Водоканал» является стратегически важным объектом.
В настоящее время обязанности директора с приставкой «и.о». возложены на Дмитрия Скакалина – главного инженера МУП «Водоканал».
Как сообщал «Байкал-Daily», с января прошлого года Жаргал Цыбиков находится в СИЗО, на днях ему в очередной раз продлили арест.
В отношении Цыбикова возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.
Цыбиков лишился не только пост директора «Водоканала», но и мандата депутата горсовета. Полномочия депутата с него досрочно сложили в сентябре 2021 года. При этом прокуратура была против используемой формулировки по «собственному желанию», настаивая на исключении из рядов депутатов в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции.
Жаргала Цыбикова уволили с поста директора «Водоканала»
Власть, Фото:
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