Сидящего в СИЗО Жаргала Цыбикова исключили из рядов депутатов

Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков, находящийся под следствием, исключён из городского совета депутатов Улан-Удэ. Решение было принято на сегодняшней внеочередной сессии.
- 22 сентября в Городской совет депутатов поступило заявление Цыбикова Жаргала Евгеньевича о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае отставки по собственному желанию, решению представительного органа, в связи с чем прошу принять соответствующее решение, - сообщила начальник правового управления Улан-Удэнского горсовета депутатов Валентина Разуваева.
При этом прокуратура была против исключения Жаргала Цыбикова из депутатских рядов по «собственному желанию». По оценке прокуратуры, полномочия с него необходимо было сложить в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции. Речь идёт о декларациях доходов, где Цыбиков представил неполные сведения.
- По результатам изучения проекта решения у прокуратуры республики имеются замечания. На момент подачи депутатом Цыбиковым заявления, то есть 22 сентября, его депутатские полномочия должны были быть прекращены по иному основанию, то есть в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных федеральным законом о противодействии коррупции. В соответствии со статьёй 12, прим. 1 указанного закона депутат представительного органа обязан ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи в установленный законом срок, а именно не позднее 1 апреля 2021 года. Цыбиков не предоставил главе республики сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера несовершеннолетнего ребёнка за 2020 год. Кроме того, депутат представил неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги с 2017-2019 гг. О нарушениях законодательства депутатом о противодействии коррупции прокуратура республики уже информировала Городской совет депутатов 25 мая, 22 июля текущего года, - сообщила заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Бурятии Эржена Базарова.
Она напомнила, что неисполнение депутатами обязанностей, предусмотренных федеральным законом, является безальтернативным основанием для досрочного прекращения полномочий.
Однако депутаты в этом вопросе пошли навстречу не прокуратуре, а своему уже бывшему коллеге. Они исключили Цыбикова из горсовета на основании его заявления. За это решение депутаты проголосовали единогласно.
Директор МУП «Водоканал» с января находится в СИЗО по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб, по оценке следствия, превысил 700 тысяч рублей.
Жаргал Цыбиков трижды избирался в Улан-Удэнский горсовет. Одно время был коммунистом, однако в оппозиционных действиях замечен не был. На последних выборах в 2019 году одержал победу на 20-м округе как самовыдвиженец.
Ранее успел дважды принять участие в конкурсах на сити-менеджера. В первый раз, в 2012 году, уступил Геннадию Айдаеву и будущему победителю Евгению Пронькинову. Во второй раз, в 2015-м, вышел в финал, где проиграл Зандре Сангадиеву. Правда, выборы сити-менеджера в 2016-м Цыбиков пропустил, а затем эта должность была упразднена и вернулась старая система «мэр, который руководит администрацией города».
«Водоканал» возглавил весной 2015 года.
Справка:
Жаргал Цыбиков родился 13 июня 1971 года в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. В 2008 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности младшего корреспондента газеты «Витимские зори». С 1988 по 1990 год - инструктор Баунтовского РК ВЛКСМ, затем руководитель МКЦ «Юность». С 1992 года - коммерческий директор Центрального духовного управления буддистов России. С 2000 года - главный специалист СГУ РДЦ при правительстве Бурятии.
С 2004 года - генеральный директор ООО «Акварайт». С 2005 года - генеральный директор ООО «Транзхаус».
В 2009 году был назначен директором МАУ «Городское лесничество». С августа 2012 года - генеральный директор ГФУП «Бурятгеоцентр». С апреля 2015 года - директор МУП «Водоканал».
Награждён почётными грамотами правительства Республики Бурятия, администрации города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского Совета депутатов, юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства».