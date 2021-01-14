В Улан-Удэ директор «Водоканала» подозревается в афёрах с домом тёщи

Подробности уголовного дела на директора «Водоканала» Жаргала Цыбикова оказались поразительными
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно о задержании директора МУП «Водоканал», депутата Улан-Удэнского горсовета Жаргала Цыбикова. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности дела.
На Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке матери его супруги. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
- При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с водоснабжением потребителей, - отмечают в следственном управлении.
Помимо этого, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканал» вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. Деньги директор таким путём присваивал, пришли к выводу следователи. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.
Делом Жаргала Цыбикова занимались сотрудники УФСБ.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Цыбикова меры пресечения.
Справка:
Жаргал Цыбиков родился 13 июня 1971 года в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. В 2008 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности младшего корреспондента газеты «Витимские зори». С 1988 по 1990 год - инструктор Баунтовского РК ВЛКСМ, затем руководитель МКЦ «Юность». С 1992 года - коммерческий директор Центрального духовного управления буддистов России. С 2000 года - главный специалист СГУ РДЦ при правительстве РБ.
С 2004 года - генеральный директор ООО «Акварайт». С 2005 года - генеральный директор ООО «Транзхаус». В 2009 году был назначен директором МАУ «Городское лесничество».
С августа 2012 года - генеральный директор ГФУП «Бурятгеоцентр».
С апреля 2015 года – директор МУП «Водоканал».
Депутат нескольких созывов Улан-Удэнского горсовета.
Награжден почётными грамотами правительства Республики Бурятия, администрации города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского совета депутатов, юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства».
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