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Владимир Путин исключил ввод локдауна в России

Владимир Путин исключил ввод локдауна в России
Власть,  Фото:прес-служба Кремля, kremlin.ru
«Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — сказал глава государства

Накануне во время большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что в стране из-за коронавируса не планируется введение локдауна. Он отметил, что резкого роста заболеваемости в стране из-за ковида уже нет.

- Локдаун в России на фоне пандемии не планируется, — сказал Владимир Путин.

Чтобы уберечься от скачка заболеваемости, глава государства призвал к соблюдению рекомендованных норм по недопущению распространения коронавируса. Отметим, Бурятии, как и по всей стране, действует повсеместный масочный режим; в торговых центрах и других публичных местах установлены рециркуляторы и антисептики.

- Если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно, - сказал Путин.

Бурятия стала первым регионов России, где вновь ввели частичный локдаун. Он был объявлен в ноябре на две недели. Позже глава республики Алексей Цыденов заявил, что «постановка на паузу» была результативной.

- Мы переломили ситуацию. Локдаун дал положительный эффект, - говорил Алексей Цыденов.

Он заявил, что после введения локдауна заболеваемость коронавирусом пошла на спад: больницы начали пустеть, стали сворачивать ковидные койки, введены послабления ограничительных мероприятий – разрешили работу музеев, библиотек, театров.

На утро 18 декабря в Бурятии зарегистрировано 23 328 подтверждённых случаев заражения COVID-2019, суточный прирост составил 214 человек. Этот показатель заметно снизился в сравнении с ноябрьскими показателями, когда за сутки выявляли около 270-280 больных.
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