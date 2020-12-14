Глава Бурятии местному бизнесу: «Ваша жертва была не напрасна»

Во время прямого эфира в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги двухнедельного локдауна, который был объявлен в ноябре. Цыденов отметил, что на сегодня заболеваемость коронавирусом снижается.
- Главный показатель – у нас снижается количество занятых коек в ковидных стационарах. 1870 коек на сегодня занято. Напомню, что на пике, когда мы водили локдаун, у нас было 2600 коек занято, и мы практически подошли к потолку: не хватало ни коек, ни врачей. Была достаточно тяжёлая ситуация. Мы вынуждены были ввести эти ограничения, в первую очередь, для малого среднего бизнеса. Те, кто попали под эти ограничения, понесли издержки. Я понимаю их огорчение, возмущение. Но надо признать, что эти ограничения сыграли свою роль, мы смогли переломить ситуацию. Жертвы, которые понесли малый средний и бизнес, спасли ситуацию, мы переломили ситуацию. Локдаун дал положительный эффект, - сказал Алексей Цыденов.
Также он отметил, что снизилось число экстренных вызовов скорой помощи – с 1400 до 400. Кроме того, было 25 тысяч несделанных тестов и более недели ожидания результатов анализов. На сегодня, по словам главы республики, результаты тестов становятся известны в течение 48 часов максимум. «Большую часть укладываемся в первый день», - отметил он.
- У нас сформирован запас коек, лекарственных средств, врачи немножко выдохнули и восстановились. И это уже позволило нам идти на снижение ограничений, выход на другой режим работы: мы сняли все ограничения по локдауну, у нас вышли дети учиться в очном формате. Вы знаете, что дистанционное образование для первых классов это вообще условность: невозможно читать и писать научиться дистанционно. И это издевательство над детьми, над учителями. Но это была вынужденная мера, и сейчас мы в очном уже режиме. И дай бог, чтобы мы в этом режиме остались дальше, - сказал глава Бурятии.
Также во время эфира ему отдельно задали вопрос про местный бизнес, который не работал во время локдауна, а федеральные торговые сети продолжали свою деятельность.
«Именно их (местного бизнеса – прим. ред.) налоги поступают в бюджет», - написал пользователь Сети, задавая вопрос.
Тогда же местный бизнес просил власти республики разрешить им работать, предприниматели собрали подписи. Они несколько раз собирались возле торгового центра «Форум» и ТРЦ «Столичный», привлекая к себе внимание.
Глава Бурятии высказал свою точку зрения на этот счёт.
- На мой взгляд, запрещать надо было всё и всем. К сожалению, у меня таких полномочий по системообразующим предприятиям, которым статус системообразующих присвоило министерство промышленности Российской Федерации, нет. Я их не мог закрыть. Закрывать всех возможности не было. Но не реагировать, не принимать меры из-за ситуации по COVID-19 тоже было нельзя. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, было не самое справедливое решение, но оно было единственно возможным. Я обращаюсь к нашему бизнесу, который в это время попал под ограничения: ваша жертва была не напрасна, видите, ситуация с COVID-19 стала лучше. Спасибо за терпение и за стойкость. Повторюсь, была бы у меня возможность, я бы закрыл всех, - сказал Алексей Цыденов.
Он признался, что был определённый перекос и некая несправедливость. Но решение необходимо было принимать быстро, а результат оказался положительным, добавил глава.
- Эффект вы сами видите – существенный, положительный и дай Бог, чтобы мы дальше мы с вами шли без роста ковидной нагрузки, - заключил Цыденов.
В последнее время отмечается тенденция к снижению ежесуточного прироста больных. 25 ноября был установлен антирекорд +280 заболевших за сутки. Для сравнения, на утро 14 декабря суточный прирост составил 223 новых больных.
Всего во время прямого эфира поступило свыше 12 тысяч обращений. Алексей Цыденов ответил на 104 вопроса.