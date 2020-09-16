Он заявил, что заинтересован в вовлечении в правительство молодёжи
Новый состав правительства Иркутской области будет сформирован в течение трёх месяцев. Об этом сообщил Игорь Кобзев, выигравший выборы губернатора, но пока не прошедший церемонию инаугурации.
Кобзев отметил, что главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность человека, а не принадлежность к какой-либо политической партии, передаёт его слова пресс-служба правительства Иркутской области.
- Я заинтересован в вовлечении в правительство молодёжи и тех, кто имеет большой практический опыт, людей, которые являются патриотами Иркутской области. Основа правительства останется. Председатель кабмина Константин Зайцев также даст свои предложения. У нас есть чёткие задачи и направления по реализации масштабных проектов, например, рекультивация отходов БЦБК и «Усольехимпрома», строительство суворовского училища, - сказал Кобзев.
Глава региона поблагодарил жителей «за поддержку и оказанное доверие».
- Своё будущее я связываю с Иркутской областью - здесь живёт моя семья. Для меня важно, чтобы всё было стабильно, и регион развивался в ближайшие пять лет поступательно вверх, с дополнительными финансовыми ресурсами из федерального центра и участием в проектах крупных компаний-инвесторов. Мы уже набрали хороший темп и будем его сохранять и усиливать, - сообщил Игорь Кобзев.
Среди сфер, которые требуют первоочередного внимания, Игорь Кобзев назвал строительную и дорожную отрасли, а также решение проблем здравоохранения, образования и цифровизации, в том числе обеспечение связью труднодоступных территорий.
Как сообщал «Байкал-Daily», выборы губернатора Иркутской области состоялись 13 сентября. Кобзев, который был врио губернатора, набрал 60,79% голосов. Представитель КПРФ Михаил Щапов набрал 25,50%, кандидат от КПСС Геннадий Щадов 4,33%, Лариса Егорова от «Справедливой России» 4,13%, Андрей Духовников от ЛДПР 2,60%.
Кобзев сформирует правительство Иркутской области за три месяца
Власть, Фото:
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