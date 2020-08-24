Ратмир Надмитов рассказал о производстве масок в Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня в Улан-Удэ официально открыли цех по производству одноразовых медицинских масок.
Производство одноразовых масок запустили ещё в апреле. Первую партию в полмиллиона масок новый цех отгрузил медучреждениям Бурятии ещё весной. 100 тысяч масок закупили недавно для проведения ЕГЭ.
- Мы приняли решение, что возьмём станки именно средней производительности, мощностью 200 тысяч масок в сутки. В марте завезли материал, обучили персонал, создали 18 рабочих мест и начали, - рассказал предприниматель Ратмир Надмитов.
Маски шьются из спандбона и смс-трехслойного нетканого материала. Заготовка с прижимом выходит из станка благодаря ультрузвуковой припайке. Работницы вручную при помощи другого станка припаивают резинки.
- На выходе мы получаем готовую маску. Она отличается хорошим качеством и в ней гораздо легче дышать, - говорит Ратмир Надмитов.
Предпринимателю помогли в самом начале - выделили оборотные средства в 3,5 млн рублей. Бесплатно оказали помощь и с документами - при создании бизнес-плана, проекта, при растаможивании груза и т.д.
Предприятие получило регистрационное удостоверение, которое доказывает, что новая продукция соответствует всем ГОСТам, сообщается на странице в Facebook бизнес-чата для предпринимателей Бурятии.
Бурятский предприниматель: «В наших масках гораздо легче дышится»
Власть, Фото:
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