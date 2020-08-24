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Бурятский предприниматель: «В наших масках гораздо легче дышится»

Бурятский предприниматель: «В наших масках гораздо легче дышится»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Ратмир Надмитов рассказал о производстве масок в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня в Улан-Удэ официально открыли цех по производству одноразовых медицинских масок.

Производство одноразовых масок запустили ещё в апреле. Первую партию в полмиллиона масок новый цех отгрузил медучреждениям Бурятии ещё весной. 100 тысяч масок закупили недавно для проведения ЕГЭ.

- Мы приняли решение, что возьмём станки именно средней производительности, мощностью 200 тысяч масок в сутки. В марте завезли материал, обучили персонал, создали 18 рабочих мест и начали, - рассказал предприниматель Ратмир Надмитов.

Маски шьются из спандбона и смс-трехслойного нетканого материала. Заготовка с прижимом выходит из станка благодаря ультрузвуковой припайке. Работницы вручную при помощи другого станка припаивают резинки.

- На выходе мы получаем готовую маску. Она отличается хорошим качеством и в ней гораздо легче дышать, - говорит Ратмир Надмитов.

Предпринимателю помогли в самом начале - выделили оборотные средства в 3,5 млн рублей. Бесплатно оказали помощь и с документами - при создании бизнес-плана, проекта, при растаможивании груза и т.д.

Предприятие получило регистрационное удостоверение, которое доказывает, что новая продукция соответствует всем ГОСТам, сообщается на странице в Facebook бизнес-чата для предпринимателей Бурятии.


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