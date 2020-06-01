 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Июня

31 Мая

Популярное

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок

1 июня в Улан-Удэ открылся цех по производству одноразовых медицинских масок. Малое предприятие, где запускает массовое производство масок, посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

До сегодняшнего дня в республике производство одноразовых медицинских масок отсутствовало. В настоящий момент реализуются два бизнес-проекта, которые после получения регистрационного удостоверения смогут полностью обеспечивать республиканский рынок средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

- Когда только началась ситуация с коронавирусом, возник дефицит медицинских масок, цена достигала 38 рублей. Мы искали возможности, где их брать, но и прорабатывали вопрос о том, чтобы обеспечить их постоянное наличие здесь. Нам нужно собственное производство. Во-первых, это гарантия того, что маски будут доступны. Цена – это важно, но важнее то, чтобы маски были вовремя и на месте. Второй вопрос – маски будут дешевле, чем те, что мы закупали до этого. Сейчас, в целом, цены на рынке снижаются, обеспеченность растет, но в любом случае самая низкая цена, что сейчас на рынке есть, - это маски местного производства. Плюс к этому, это, конечно, рабочие места. Если уж мы за это платим, лучше платить своим людям, чтобы наши люди получали зарплату. И не только маски, но и производство защитных костюмов, расходных материалов для лабораторных исследований – мы идем на то, чтобы создавать свою базу, - отметил глава Алексей Цыденов.



По данным Бурятстата, в сфере здравоохранения и социальной защиты трудится 30 тысяч человек, из них численность медицинского персонала в бюджетных учреждениях – 22, 6 тысяч. Учитывая сменный режим работы, норматив ношения одноразовой медицинской маски, суточная потребность для медицинского персонала в медицинских масках, по данным минздрава Бурятии, составляет 56 тысяч штук.

Мощность местного производства позволит покрыть собственную потребность, а также поставлять товар в регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.

- Есть ещё ряд производственных вопросов, нужен финансовый резерв на формирование запаса расходных материалов. Наш гарантийный фонд, наши меры поддержки также задействованы. Производителям дадут беспроцентный кредит, чтобы можно было закупить заранее весь расходный материал, чтобы производство работало без остановки. Также это оборудование будет субсидировано по лизингу по нашей республиканской программе. Минпром помогает в получении регистрационного удостоверения, - добавил Алексей Цыденов. 



Стоимость проекта, реализуемого на первом производстве, составила 12,4 млн рублей. Из них 6,7 млн рублей направлено на покупку оборудования. Производитель работает только с отечественным сырьем: спанбонд из Татарстана, латексные резинки из Новосибирской области. На предприятии планируется создать 15 новых рабочих мест. Ежедневно оно может изготавливать до 50 тысяч масок.

Для запуска производства медицинских масок мощностью 5 тысяч штук в сутки второе предприятие вложило в покупку оборудования российского производства 1, 7 млн рублей. Предприятие также использует сертифицированное сырьё отечественного производства из Санкт-Петербурга. 



маски глава РБ инвестиционные проекты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
Бизнес, 01.06.2020
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Бизнес, 01.06.2020
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 01.06.2020
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 01.06.2020
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Два торговых центра Улан-Удэ выполняли не все санитарные требования
Бизнес, 29.05.2020
Административные производства возбуждены на ООО «Центральный» и «Фортуна»
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Три кафе в центре Иркутска работали, несмотря на запрет
Бизнес, 29.05.2020
На момент проверки в залах обслуживания находилось до 23 посетителей одновременно
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Банк Авангард запустил программу поддержки клиентов
Бизнес, 29.05.2020
Юридические лица и ИП получили ряд выгодных условий
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
Бизнес, 29.05.2020
Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
«Бюрократия и формализм»: Кинодеятель Артём Бурлов не получил господдержку
Бизнес, 29.05.2020
Член союза кинематографистов Артём Бурлов обратился по этому поводу к главе Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Бизнес, 29.05.2020
Организация незаконно давала займы под проценты

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^