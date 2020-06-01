В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок





















1 июня в Улан-Удэ открылся цех по производству одноразовых медицинских масок. Малое предприятие, где запускает массовое производство масок, посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.До сегодняшнего дня в республике производство одноразовых медицинских масок отсутствовало. В настоящий момент реализуются два бизнес-проекта, которые после получения регистрационного удостоверения смогут полностью обеспечивать республиканский рынок средствами индивидуальной защиты органов дыхания.- Когда только началась ситуация с коронавирусом, возник дефицит медицинских масок, цена достигала 38 рублей. Мы искали возможности, где их брать, но и прорабатывали вопрос о том, чтобы обеспечить их постоянное наличие здесь. Нам нужно собственное производство. Во-первых, это гарантия того, что маски будут доступны. Цена – это важно, но важнее то, чтобы маски были вовремя и на месте. Второй вопрос – маски будут дешевле, чем те, что мы закупали до этого. Сейчас, в целом, цены на рынке снижаются, обеспеченность растет, но в любом случае самая низкая цена, что сейчас на рынке есть, - это маски местного производства. Плюс к этому, это, конечно, рабочие места. Если уж мы за это платим, лучше платить своим людям, чтобы наши люди получали зарплату. И не только маски, но и производство защитных костюмов, расходных материалов для лабораторных исследований – мы идем на то, чтобы создавать свою базу, - отметил глава Алексей Цыденов.По данным Бурятстата, в сфере здравоохранения и социальной защиты трудится 30 тысяч человек, из них численность медицинского персонала в бюджетных учреждениях – 22, 6 тысяч. Учитывая сменный режим работы, норматив ношения одноразовой медицинской маски, суточная потребность для медицинского персонала в медицинских масках, по данным минздрава Бурятии, составляет 56 тысяч штук.Мощность местного производства позволит покрыть собственную потребность, а также поставлять товар в регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.- Есть ещё ряд производственных вопросов, нужен финансовый резерв на формирование запаса расходных материалов. Наш гарантийный фонд, наши меры поддержки также задействованы. Производителям дадут беспроцентный кредит, чтобы можно было закупить заранее весь расходный материал, чтобы производство работало без остановки. Также это оборудование будет субсидировано по лизингу по нашей республиканской программе. Минпром помогает в получении регистрационного удостоверения, - добавил Алексей Цыденов.Стоимость проекта, реализуемого на первом производстве, составила 12,4 млн рублей. Из них 6,7 млн рублей направлено на покупку оборудования. Производитель работает только с отечественным сырьем: спанбонд из Татарстана, латексные резинки из Новосибирской области. На предприятии планируется создать 15 новых рабочих мест. Ежедневно оно может изготавливать до 50 тысяч масок.Для запуска производства медицинских масок мощностью 5 тысяч штук в сутки второе предприятие вложило в покупку оборудования российского производства 1, 7 млн рублей. Предприятие также использует сертифицированное сырьё отечественного производства из Санкт-Петербурга.