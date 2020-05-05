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Муниципалитеты в Бурятии наделят полномочиями по переписи-2020

Муниципалитеты в Бурятии наделят полномочиями по переписи-2020
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Полномочия по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года в Бурятии передадут муниципалитетам

На заседании правительства Бурятии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, был ободрен законопроект о наделении до 31 декабря 2020 года муниципальных образований республики полномочиями по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года.

- Полномочия предлагается передать органам местного самоуправления и утвердить методику распределения местным бюджетам субвенций на осуществление данных полномочий, - представил проект закона председатель комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Виктор Аюшеев.

Администрации 21 района республики, городов Северобайкальск и Улан-Удэ получат право обеспечивать собирающих сведения о населении сотрудников помещениями, транспортными средствами и средствами связи для обучения и работы, также оборудовать охраняемые помещения для хранения переписных листов.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 14,3 млн рублей, которые будут распределяться в виде субвенций. Законопроект будет вынесен на очередную сессию Народного Хурала.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.

На сегодняшний день в республику уже доставлены 242 тыс бумажных переписных бланков, большая часть которых будет отправлена в муниципальные районы республики.

Бумажные переписные листы необходимы в случае непредвиденного выхода из строя электронного планшета или переписи в труднодоступных местностях, где нет доступа к интернету, а также при переписи военнослужащих, лиц, находящиеся в местах лишения свободы и т.д.

Бурятстат в апреле завершил работу по актуализации картографического материала Всероссийской переписи населения 2020 года. Регистраторы сверили фактическое наличие всех домов и строений. Эти данные будут выгружены на планшетные компьютеры переписчиков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.




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