В Улан-Удэ предлагают разработать программу по доступной среде

Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути



25 марта в Улан-Удэ состоялось заседание комитета со социальной политике городского совета депутатов. Основными вопросами стали проблемы доступной среды в городе и развитие системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В заседании также участвовала председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых.



Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова, доступность учитывается при ремонте трамвайных остановок, автомобильных дорог, при строительстве детских садов, школ. Полностью требованиям доступности отвечают школы №2, №63, №65; гимназия №33. В 2020 будут введены пристрой к школе №49, отдельно стоящее здание школы №25, новое здание школы №40 и новая школа на улице Автотранспортной, которая будет построена до 2021 года поэтапно.



Из 46 учреждений под требования безбарьерной среды адаптированы 6 учреждений (ДШИ №3, №4, №13, библиотеки-филиалы №5, №10, №24), ещё 16 приспособлены частично. Из 463 спортивных объектов города на 61 объекте обеспечена доступность для занятий физической культурой и спортом маломобильным гражданам.



Ситуация осложняется тем, что многие здания были построены более 50 лет назад, и сделать их доступными сложно.



Для повышения эффективности работы необходимо целевое финансирование. Доступными должны быть не только здания, но и подъездные пути, общественный транспорт, также необходимо создавать условия для людей с ограничениями по слуху и зрению.



- Предлагаю рекомендовать администрации города Улан-Удэ рассмотреть возможность разработки муниципальной целевой программы «Доступная среда в Улан-Удэ», – резюмировал председатель комитета со социальной политике городского совета депутатов Денис Гармаев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

