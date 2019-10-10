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Бурятские чиновники ответили на 2,5 тысячи жалоб в соцсетях

Бурятские чиновники ответили на 2,5 тысячи жалоб в соцсетях
Власть,  Фото:pixabay.com
Чаще всего жители республики жалуются во «Вконтакте»

Для реагирования на волнующие население темы в Бурятии работает система мониторинга «Инцидент-Менеджмент». За девять месяцев этого года через систему мониторинга сотрудники министерств, ведомств и муниципалитетов республики ответили в соцсетях почти на 2,5 тысячи жалоб и претензий жителей к работе органов власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

За первые шесть месяцев поступило 1259 постов, а только за три последних месяца отработан почти сопоставимый объём - 1170 постов.

Большая часть сообщений, более 75%, поступает из соцсети «ВКонтакте». Увеличилась доля постов из «Инстаграм» и «Фейсбук» - до 15,3% и 6% соответственно. Меньшее количество сообщений приходит из «Одноклассников» (3%) и «Твиттера» (0,1%).

Территориально большинство выявленных инцидентов относится к проблемам Улан-Удэ (более 2 тысяч постов). Для сравнения, ближайший по количеству населённый пункт - город Северобайкальск, по вопросам которого обработано 73 сообщения. В районах насчитывается до 50 постов.

Жителей Бурятии чаще всего интересуют вопросы оказания социальной поддержки населению – на эту тему зарегистрировано более тысячи сообщений. Другие популярные направления - благоустройство территорий (353 постов), дороги – (326 постов), ЖКХ (278 постов) и здравоохранение (143 постов).

Система мониторинга «Инцидент-Менеджмент» начала работу в Бурятии с сентября прошлого года. Она позволяет отслеживать и реагировать на волнующие жителей республики вопросы, размещенные в Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники». На их сообщения в сжатые сроки отвечают специалисты профильных ведомств и муниципальных образований.
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