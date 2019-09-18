Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода
Сегодня, 18 сентября, в Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода 2019 года. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской отметил, что пожароопасный сезон был «очень сложный».
С начала пожароопасного периода зарегистрировано 593 пожара, территория, пройденная огнём, составила 270 378 га. Если сравнить с прошлым годом, то в 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 363 пожара, на площади, пройденной огнём, чуть более 20 тысяч га.
- Были сложные лесные пожары в весенний период. Первый лесной пожар был зарегистрирован в Окинском лесничестве уже 12 марта. Сухая погода в апреле, мае, июне, конечно же, осложнила оперативную обстановку и были очень сложные лесные пожары в труднодоступной местности. Тем не менее всей группировке территориальной подсистеме РСЧС удалось достойно противостоять лесным пожарам, удалось не допустить перехода со стороны лесного пожара на населённые пункты. Оперативность тушения в первые сутки в 2019 году составила 86,1 % при плановой 65,6%, в прошлом году оперативность тушения была 87,2 %. В 2017 году - 67%, - сообщил Пётр Мордовской.
В 2019 году лесные пожары в основном возникали из-за сухих гроз (281 пожар) и по вине человека (241 пожар).
В пожароопасный период по нарушениям было составлено 3958 протоколов, возбуждено 47 уголовных дел. 8 человек привлекли к уголовной ответственности по ст.261 УК РФ.
- После того как прошли сложные пожары в Красноярском крае, в Иркутской области прокуратура республики и следственный комитет провели оценку каждого пожара, материалы посмотрели. Ни одного факта, что произошла незаконная вырубка лесных насаждений и что возник пожар, чтобы скрыть незаконную рубку в Бурятии, не установлено, - отметил заместитель председателя правительства по вопросам безопасности.
После сложной ситуации с лесными пожарами в Сибири, в Бурятии приняли решение вывести 1,8 млн га из зоны контроля, где закон позволяет не тушить пожары из-за экономической нецелесообразности, в зону авиамониторинга.
На сегодня зона контроля в Бурятии составляет около 12 млн га, при том, что зона покрытая лесом в республике около 27 млн га.
В рамках проекта «Экология» в 2019 году Бурятии были выделены средства из федерального бюджета в размере 134,8 млн рублей.
- За счёт этих средств мы приобрели 33 единицы лесопожарной автомобильной техники и 10 единиц оборудования. Уже эта техника в этом году участвовала в ликвидации лесных пожаров. Также Рослесхозом принято решение об увеличении финансирования при приобретении лесопожарной техники, то есть нам дополнительно выделили 105,5 млн рублей. Мы уже проводим торги и до конца года эта техника будет приобретена. И в пожароопасный период у нас техники ещё больше будет, что также окажет помощь в обнаружении и ликвидации лесных пожаров, - сообщил и.о. руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
По оценкам РАЛХ, на сегодняшний день площадь погибших лесов от лесных пожаров 2019 года варьируется в пределах 5-6 тысяч га.
- На этих территориях мы проведём обследование, оценим санитарное состояние лесов по результатом которого будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия. И после этого будем проводить мероприятия по лесовосстановлению, - сказал Дмитрий Баклашкин.
На сегодня в Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»
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