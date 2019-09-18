 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Сентября

17 Сентября

Популярное

Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»

Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода

Сегодня, 18 сентября, в Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода 2019 года. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской отметил, что пожароопасный сезон был «очень сложный».

С начала пожароопасного периода зарегистрировано 593 пожара, территория, пройденная огнём, составила 270 378 га. Если сравнить с прошлым годом, то в 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 363 пожара, на площади, пройденной огнём, чуть более 20 тысяч га.

- Были сложные лесные пожары в весенний период. Первый лесной пожар был зарегистрирован в Окинском лесничестве уже 12 марта. Сухая погода в апреле, мае, июне, конечно же, осложнила оперативную обстановку и были очень сложные лесные пожары в труднодоступной местности. Тем не менее всей группировке территориальной подсистеме РСЧС удалось достойно противостоять лесным пожарам, удалось не допустить перехода со стороны лесного пожара на населённые пункты. Оперативность тушения в первые сутки в 2019 году составила 86,1 % при плановой 65,6%, в прошлом году оперативность тушения была 87,2 %. В 2017 году - 67%, - сообщил Пётр Мордовской.

В 2019 году лесные пожары в основном возникали из-за сухих гроз (281 пожар) и по вине человека (241 пожар).

В пожароопасный период по нарушениям было составлено 3958 протоколов, возбуждено 47 уголовных дел. 8 человек привлекли к уголовной ответственности по ст.261 УК РФ.

- После того как прошли сложные пожары в Красноярском крае, в Иркутской области прокуратура республики и следственный комитет провели оценку каждого пожара, материалы посмотрели. Ни одного факта, что произошла незаконная вырубка лесных насаждений и что возник пожар, чтобы скрыть незаконную рубку в Бурятии, не установлено, - отметил заместитель председателя правительства по вопросам безопасности.

После сложной ситуации с лесными пожарами в Сибири, в Бурятии приняли решение вывести 1,8 млн га из зоны контроля, где закон позволяет не тушить пожары из-за экономической нецелесообразности, в зону авиамониторинга.

На сегодня зона контроля в Бурятии составляет около 12 млн га, при том, что зона покрытая лесом в республике около 27 млн га.

В рамках проекта «Экология» в 2019 году Бурятии были выделены средства из федерального бюджета в размере 134,8 млн рублей.

- За счёт этих средств мы приобрели 33 единицы лесопожарной автомобильной техники и 10 единиц оборудования. Уже эта техника в этом году участвовала в ликвидации лесных пожаров. Также Рослесхозом принято решение об увеличении финансирования при приобретении лесопожарной техники, то есть нам дополнительно выделили 105,5 млн рублей. Мы уже проводим торги и до конца года эта техника будет приобретена. И в пожароопасный период у нас техники ещё больше будет, что также окажет помощь в обнаружении и ликвидации лесных пожаров, - сообщил и.о. руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

По оценкам РАЛХ, на сегодняшний день площадь погибших лесов от лесных пожаров 2019 года варьируется в пределах 5-6 тысяч га.

- На этих территориях мы проведём обследование, оценим санитарное состояние лесов по результатом которого будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия. И после этого будем проводить мероприятия по лесовосстановлению, - сказал Дмитрий Баклашкин.

На сегодня в Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
лесные пожары правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»
Пётр Мордовской: «В Бурятии не выявили ни одного пожара для сокрытия рубки»
Власть, 18.09.2019
В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода
Новый министр по инвестициям Бурятии дала первое интервью
Новый министр по инвестициям Бурятии дала первое интервью
Власть, 18.09.2019
Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям
Прокуратура выявила нарушения с зарплатой во ВСГИК
Прокуратура выявила нарушения с зарплатой во ВСГИК
Власть, 18.09.2019
Проверка во ВСГИК прошла после жалобы преподавателей в прокуратуру
В Иркутской области прошли встречи с генеральным консулом Японии
В Иркутской области прошли встречи с генеральным консулом Японии
Власть, 17.09.2019
Визит был посвящён грядущему Году межрегиональных обменов между Россией и Японией
Как проходила инаугурация Игоря Шутенкова: фоторепортаж
Как проходила инаугурация Игоря Шутенкова: фоторепортаж
Власть, 17.09.2019
Игорь Шутенков получил удостоверения мэра Улан-Удэ и зачитал клятву. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ
Власть, 17.09.2019
Инаугурация нового мэра состоялась сегодня утром
И.о. министра экономики Бурятии стала заслуженным экономистом России
И.о. министра экономики Бурятии стала заслуженным экономистом России
Власть, 17.09.2019
Глава Бурятии вручил Елене Тыжиновой знак заслуженного экономиста России
Врио станет губернатором Забайкалья 19 сентября
Врио станет губернатором Забайкалья 19 сентября
Власть, 16.09.2019
Для этого он должен принести присягу на церемонии инаугурации
Глава пресс-службы губернатора Иркутской области увольняется из-за скандала
Глава пресс-службы губернатора Иркутской области увольняется из-за скандала
Власть, 16.09.2019
Ирину Алашкевич обвиняли в оскорблении пострадавших от наводнения
В восьми районах Бурятии начат отопительный сезон
В восьми районах Бурятии начат отопительный сезон
Власть, 16.09.2019
Отопительный сезон в Бурятии начат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районе
Алексей Цыденов: «Взрослые в куртках, а дети мёрзнут в футболках»
Алексей Цыденов: «Взрослые в куртках, а дети мёрзнут в футболках»
Власть, 16.09.2019
В Бурятии запретят выступления детей в лёгких костюмах в холодную погоду
Инаугурация нового мэра Улан-Удэ обойдётся без банкета
Инаугурация нового мэра Улан-Удэ обойдётся без банкета
Власть, 16.09.2019
Игорь Шутенков станет мэром Улан-Удэ завтра
Наговицын: «Потрясён новостью о смерти Ревомира Гармаева»
Наговицын: «Потрясён новостью о смерти Ревомира Гармаева»
Власть, 16.09.2019
Экс-глава Бурятии выразил соболезнования семье скончавшегося Ревомира Гармаева
Глава Бурятии: «Я открыт для диалога в любом формате»
Глава Бурятии: «Я открыт для диалога в любом формате»
Власть, 16.09.2019
Алексей Цыденов записал видеообращение по итогам протестного митинга
В Иркутске появится канцелярия посольства Киргизии
В Иркутске появится канцелярия посольства Киргизии
Власть, 16.09.2019
В Иркутскую область прибыл посол Киргизии в России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^