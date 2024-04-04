04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии создадут маскот для ВСГИК

В Бурятии создадут маскот для ВСГИК
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы принимаются до 1 июня

В Бурятии объявлен конкурс на создание талисмана (маскота) для Восточно- Сибирского государственного института культуры. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Маскотом может быть как одушевлённый, так и неодушевлённый объект, который будет символизировать ВСГИК и участвовать в различных мероприятиях. Он должен быть простым в исполнении, легко воспроизводимым, запоминающимся, иметь не более десяти цветов, успешно воспринимаемым в чёрно-белом варианте, в 3Д-проекции и при значительном изменении масштаба.

К участию допускаются работы, представленные в виде графических цветных изображений, выполненных как индивидуально, так и творческими коллективами. Количество работ от одного участника или коллектива не ограничивается.

Для участия необходимо до 1 июня предоставить заявку и конкурсную работу на электронную почту: zoom1@vsgaki.ru. Победителем станет работа, набравшая наибольшее количество голосов. Автору выигравшей работы вручат ценный приз.

Возрастное ограничение: 16+.
маскот Бурятия вузы конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии создадут маскот для ВСГИК
В Бурятии создадут маскот для ВСГИК
Общество, 04.04.2024
Работы принимаются до 1 июня
Премьера фильма об Алдаре Цыденжапове состоится на родине героя
Премьера фильма об Алдаре Цыденжапове состоится на родине героя
Общество, 04.04.2024
Дату выхода приурочат к годовщине подвига
В Бурятии начали прививать сельхозживотных
В Бурятии начали прививать сельхозживотных
Общество, 04.04.2024
Коровам, овцам, козам, лошадям и оленям ставят вакцину против сибирской язвы
В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост
В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост
Общество, 04.04.2024
Завершить работы планируют в этом году
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
Общество, 04.04.2024
Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Общество, 04.04.2024
В истории страны подобная попытка станет первой
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
Общество, 04.04.2024
Стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Общество, 04.04.2024
С 5 по 25 апреля действует ограничение пребывания граждан в лесах региона
В Бурятии определят лучшего учителя года
В Бурятии определят лучшего учителя года
Общество, 04.04.2024
В столице республики вновь состоится региональный конкурс педагогов
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Общество, 04.04.2024
Заключительный этап состоялся в Монголии
В центре Улан-Удэ помыли лавочки
В центре Улан-Удэ помыли лавочки
Общество, 04.04.2024
После зимы они сильно запылились
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Общество, 04.04.2024
Теперь от Зои Яровициной требуют извинений и хотят подать на неё в суд
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Общество, 04.04.2024
Под его руководством раскрыто множество преступлений, в том числе «глухарей»
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Общество, 04.04.2024
Скопившиеся там отходы пообещали вывезти в апреле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^