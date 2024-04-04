В Бурятии создадут маскот для ВСГИК

Работы принимаются до 1 июня



В Бурятии объявлен конкурс на создание талисмана (маскота) для Восточно- Сибирского государственного института культуры. Принять участие в конкурсе могут все желающие.



Маскотом может быть как одушевлённый, так и неодушевлённый объект, который будет символизировать ВСГИК и участвовать в различных мероприятиях. Он должен быть простым в исполнении, легко воспроизводимым, запоминающимся, иметь не более десяти цветов, успешно воспринимаемым в чёрно-белом варианте, в 3Д-проекции и при значительном изменении масштаба.



К участию допускаются работы, представленные в виде графических цветных изображений, выполненных как индивидуально, так и творческими коллективами. Количество работ от одного участника или коллектива не ограничивается.



Для участия необходимо до 1 июня предоставить заявку и конкурсную работу на электронную почту: zoom1@vsgaki.ru. Победителем станет работа, набравшая наибольшее количество голосов. Автору выигравшей работы вручат ценный приз.



Возрастное ограничение: 16+.

