Николай Вербицкий выиграл два «золота» соревнований
На кубке Вооружённых сил России легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий показал лучший результат сезона в России. Он пробежал 800 метров быстрее нормы мастера спорта международного класса с результатом - 1:47.68.
На дистанции 400 метров Николай также завоевал «золото», показав результат 48.18. На обеих дистанциях Вербицкий установил новый рекорд Бурятии в закрытых помещениях.
В командном зачёте сборная команда Восточного военного округа завоевала третье место.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, следующими стартами Николая Вербицкого станет предстоящий чемпионат России, который состоится с 23 по 24 февраля в Москве.
Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ
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