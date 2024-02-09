09 февраля

08 февраля

Популярное

В Бурятии определили чемпионов школьной лиги баскетбола

В Бурятии определили чемпионов школьной лиги баскетбола
Общество,  Фото:ШБЛ «КЭС-Баскет».
Победили команды из Улан-Удэ

В Бурятии состоялся финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», посвящённого олимпийскому чемпиону Сергею Белову. Турнир прошёл в спортивном центре «Юность» спортивной школы №5.

В этом сезоне в муниципальном этапе участвовало более 300 команд юношей и девушек из 22 муниципальных образований Бурятии. В финале за первое место боролись по четыре сильнейшие команды юношей и девушек.

Среди команд юношей в этом сезоне сильнейшими стали спортсмены из средней школы №32 Улан-Удэ. Эта школа уже не раз становилась чемпионом Бурятии, а в сезоне 2016-2017 годов поднялась на третью ступень пьедестала почёта суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».

Юноши
Первое место – СОШ №32 (г. Улан-Удэ)
Второе место – Нижнеангарская СОШ №1 (пгт. Нижнеангарск)
Третье место – Селенгинская гимназия (пгт. Селенгинск)

В решающем матче победу вырвала команда средней школы №35 Улан-Удэ. Она выиграла у баскетболисток из Каменского лицея им. Кожевина. Они несколько лет подряд лидировали в регионе, однако в этом сезоне заняли лишь второе место.

Девушки
Первое место – СОШ №35 (г. Улан-Удэ)
Второе место – Каменский лицей им. Кожевина В.Е. (п. Каменск)
Третье место – ООШ №3 (г. Гусиноозёрск)

Ева П. (СОШ №35, г. Улан-Удэ) и Николай И. (СОШ №32, г. Улан-Удэ) помогли своим командам одержать победу в финале регионального этапа и заслуженно стали лучшими игроками чемпионата в Бурятии. Об этом сообщает паблик ШБЛ «КЭС-Баскет».

Бурятия баскетбол спорт чемпионат школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье поощрили военврача, спасшего пассажира самолёта
В Забайкалье поощрили военврача, спасшего пассажира самолёта
Общество, 09.02.2024
Власти отметили его неравнодушие и проявленный профессионализм
Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ
Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ
Общество, 09.02.2024
Николай Вербицкий выиграл два «золота» соревнований
В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор
В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор
Общество, 09.02.2024
Они станцевали его в честь Белого месяца
В Бурятию придут потепление и снегопады
В Бурятию придут потепление и снегопады
Общество, 09.02.2024
При этом в республике пообещали сильный ветер

Борцы ДФО поборются в Улан-Удэ за путёвки на первенство России
Борцы ДФО поборются в Улан-Удэ за путёвки на первенство России
Общество, 09.02.2024
Первый день соревнований состоится уже завтра
В Восточном военном округе отпраздновали День топографа
В Восточном военном округе отпраздновали День топографа
Общество, 09.02.2024
Профессиональный праздник отмечали 8 февраля
На границе двух районов Бурятии отремонтируют дорогу
На границе двух районов Бурятии отремонтируют дорогу
Общество, 09.02.2024
Там обновят 34-километровый участок

Половина улан-удэнцев считают свой рабочий день слишком длинным
Половина улан-удэнцев считают свой рабочий день слишком длинным
Общество, 09.02.2024
Они заявили, что могут разобраться со всеми вопросами и делами намного быстрее
В райцентре в Бурятии боятся весеннего потопа
В райцентре в Бурятии боятся весеннего потопа
Общество, 09.02.2024
Местные жители заявили, что пешеходный мост скоро уйдёт под воду
В Бурятии вдвое подорожали водительские справки
В Бурятии вдвое подорожали водительские справки
Общество, 09.02.2024
Новые расценки шокировали жителей одного из районов

В Бурятии лесники убрались на берегу Гусиного озера
В Бурятии лесники убрались на берегу Гусиного озера
Общество, 09.02.2024
Убрались в самом популярном у отдыхающих месте
В главном дацане Бурятии расшифровали заявление Хамбо Ламы о «чреве ада»
В главном дацане Бурятии расшифровали заявление Хамбо Ламы о «чреве ада»
Общество, 09.02.2024
Там объяснили, что имел в виду лидер российских буддистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^