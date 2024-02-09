Победили команды из Улан-Удэ
В Бурятии состоялся финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», посвящённого олимпийскому чемпиону Сергею Белову. Турнир прошёл в спортивном центре «Юность» спортивной школы №5.
В этом сезоне в муниципальном этапе участвовало более 300 команд юношей и девушек из 22 муниципальных образований Бурятии. В финале за первое место боролись по четыре сильнейшие команды юношей и девушек.
Среди команд юношей в этом сезоне сильнейшими стали спортсмены из средней школы №32 Улан-Удэ. Эта школа уже не раз становилась чемпионом Бурятии, а в сезоне 2016-2017 годов поднялась на третью ступень пьедестала почёта суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».
Юноши
Первое место – СОШ №32 (г. Улан-Удэ)
Второе место – Нижнеангарская СОШ №1 (пгт. Нижнеангарск)
Третье место – Селенгинская гимназия (пгт. Селенгинск)
В решающем матче победу вырвала команда средней школы №35 Улан-Удэ. Она выиграла у баскетболисток из Каменского лицея им. Кожевина. Они несколько лет подряд лидировали в регионе, однако в этом сезоне заняли лишь второе место.
Девушки
Первое место – СОШ №35 (г. Улан-Удэ)
Второе место – Каменский лицей им. Кожевина В.Е. (п. Каменск)
Третье место – ООШ №3 (г. Гусиноозёрск)
Ева П. (СОШ №35, г. Улан-Удэ) и Николай И. (СОШ №32, г. Улан-Удэ) помогли своим командам одержать победу в финале регионального этапа и заслуженно стали лучшими игроками чемпионата в Бурятии. Об этом сообщает паблик ШБЛ «КЭС-Баскет».
В Бурятии определили чемпионов школьной лиги баскетбола
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