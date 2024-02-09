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В Бурятии и Монголии разыграют хоккейный «Кубок двух озёр»

В Бурятии и Монголии разыграют хоккейный «Кубок двух озёр»
Общество,  Фото:pixabay.com
Помимо матчей на льду Байкала и Хубсугула, состоится восхождение студентов на Мунку-Сардык

Международный турнир «Кубок двух озёр» (0+), посвящённый годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос, пройдёт на льду Байкала и Хубсугула. Команда «Иркутский политех», сборные Монголии и Бурятии встретятся на льду 5 марта и 3 апреля. Программу кубка дополнит восхождение российских и монгольских студентов на вершину Мунку-Сардык (0+).

Напомним, что впервые соревнования организовали в 2022 году в рамках спортивной студенческой лиги хоккея с мячом. Оргкомитет международного турнира возглавляет первый космонавт Монголии, герой СССР Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который 43 года назад совершил полёт в космос в составе экипажа «Союз-39».

Хоккеисты сыграют шесть матчей. Первый этап пройдёт 5 марта на озере Байкал в районе посёлка Максимиха в Бурятии. Заключительные встречи будут организованы 3 апреля на льду Хубсугула вблизи монгольского посёлка Ханх.

Восхождение на Мунку-Сардык инициировал Жугдэрдэмидийн Гуррагча. В конце марта российские и монгольские студенты планируют поднять на вершину флаг «Кубка двух озёр». Отметим, что Мунку-Сардык, высочайшая вершина Восточно-Саянских гор, располагается на границе России и Монголии.

По информации проректора по кампусному и корпоративному управлению Иркутского национального исследовательского технического университета Сергея Аносова, большой интерес к участию в турнире проявили коллеги из Китая и Казахстана, хоккеисты Красноярского и Хабаровского краёв, Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия Монголия Иркутск спорт кубок Байкал Хубсугул хоккей вузы студенты

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