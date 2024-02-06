В Улан-Удэ перед Белым месяцем устроят обряд очищения



Для очищения нужно приготовить тесто без соли или бумажную салфетку. Верующих просят принести с собой молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, два синих хадака для подношения божествам и тару для аршана. Кроме того, нужно взять списки с именами близких и указать фамилию, имя, отчество и свой род.

Костёр для сжигания негатива разместится на юго-восточной стороне. Необходимо обтереть тестом или салфеткой части тела – лоб (собирая дурные мысли), глаза и уши (много увидевшие и услышавшие случайно за минувший год), вокруг рта, собирая дурные слова, грудь, чтобы избавиться о негативных эмоций, а также голову, живот, руки, ноги, пятки и больные места.



Затем следует положить кусочек теста (салфетку) в бумажный пакет и обернуть другой салфеткой либо бумагой. Целлофановые пакеты брать нельзя – используя их, вы оскверняете чистоту ритуального огня, отмечают в «Тэнгэри».



После нужно сложить всё в костёр с правой стороны от входа в шаманский центр. Смотреть на огонь во время поджигания запрещено. Второй костёр, предназначенный для очищения и благословения, будет возле храма. Его требуется обойти нечётное количество раз.



Кроме того, на территории МРОШ будут ещё два костра, на которых сварят два аршана – «сагаанай угаал» и «харын угаал». Чтобы набрать их, понадобится тара.



- Первый аршан предназначен для очищения и избавления от болезней и недугов, второй избавит от всего негативного, – подчеркнули шаманы. – После этого состоится подношение великим северным божествам – Арын 13 Ноёд и божественному белому началу Бурхан Сагаан Гарбал – во имя процветания вашего рода.

