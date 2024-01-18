Заявки и работы принимаются до 19 февраля
В столице Бурятии объявлен открытый конкурс-выставка детских рисунков «Счастлив тот-кто счастлив дома!», посвящённый празднику «Сагаалган». Мероприятие организовано в рамках Года семьи.
Конкурс проводится в период с 23 января до 19 февраля. Творческие работы для участия в конкурсе предоставляются до 19 февраля включительно в межшкольный учебный центр г. Улан-Удэ по адресу: ул. Оцимика, 20, с приложенной к работе заявкой, согласием на обработку персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также согласием на фотосъёмку.
Награждение победителей и выставка конкурсных работ пройдёт 27 февраля в национальной библиотеке РБ, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану
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