В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану

Заявки и работы принимаются до 19 февраля



В столице Бурятии объявлен открытый конкурс-выставка детских рисунков «Счастлив тот-кто счастлив дома!», посвящённый празднику «Сагаалган». Мероприятие организовано в рамках Года семьи.



Конкурс проводится в период с 23 января до 19 февраля. Творческие работы для участия в конкурсе предоставляются до 19 февраля включительно в межшкольный учебный центр г. Улан-Удэ по адресу: ул. Оцимика, 20, с приложенной к работе заявкой, согласием на обработку персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также согласием на фотосъёмку.



Награждение победителей и выставка конкурсных работ пройдёт 27 февраля в национальной библиотеке РБ, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

