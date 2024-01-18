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В Бурятии определят лучшие организации по охране труда

В Бурятии определят лучшие организации по охране труда
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 1 марта

В Бурятии выберут организацию с лучшими условиями труда. Подать заявку на конкурс «Лучшая организация работ по охране труда» можно до 1 марта.

Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда для пропаганды безопасных условий труда, повышения значимости работы, направленной на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.

- Лучших традиционно буду выбирать в двух сферах: производственной и непроизводственной. Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей и призёров пройдёт на республиканской конференции, посвящённой Всемирному дню охраны труда, - рассказала председатель комитета по труду министерства экономики РБ Елена Фомина.

Приём заявок осуществляется до 1 марта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, министерство экономики Бурятии, каб. 212. Документы для участия в конкурсе подаются в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса, номинации, официального названия и почтового адреса организации. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ведомства.

Возрастное ограничение: 18+.

Бурятия конкурс охрана труда

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