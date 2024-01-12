Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрадного искусства

Конкурс проведут в 6 номинациях



В Бурятии VI всероссийский фестиваль эстрадного искусства «Байкал Art-Спектр» продолжает приём заявок. Заявки можно отправлять на электронную почту: r_tp@mail.ru до 20 марта.



Мероприятие проведут в Улан-Удэ с 24 по 27 марта. Участвовать в фестивале могут профессиональные и любительские театры эстрады, студии, кружки, студенческие творческие объединения, а также солисты-исполнители эстрадных жанров. Конкурсная программа предусматривает 6 номинаций в 4-х возрастных группах:

- детская возрастная группа – от 7 до 13 лет;

- юношеская возрастная категория – от 14 до 17 лет;

- молодёжная возрастная группа – от 18 до 24 лет;

- взрослая возрастная категория – от 25 лет до 65 лет.



Как сообщает пресс-служба РЦНТ, местами проведения фестиваля в Улан-Удэ станут городской дворец детского (юношеского) творчества, Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, военный госпиталь в п. Сосновый Бор, концертно-театральный центр «Феникс» и Восточно-Сибирский государственный институт культуры.



Возрастное ограничение: 6+.

