В Бурятии проходит конкурс детского технического творчества

От юных изобретателей ждут полезные для общества идеи



В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс детского технического творчества «Юный изобретатель». Участвовать могут дети, увлекающиеся конструированием, в возрасте от 7 до 17 лет.



Участнику необходимо представить на конкурс идею полезного для общества изобретения или прототипа изобретения, выполненный индивидуально или командой, с использованием любых подручных материалов и имеющий различные способы соединения элементов (скотч, клей, скобы, пайка и т.д.).



Конкурсные работы принимаются до 15 января. Все фото, видеоматериалы, иллюстрации поделки, презентующие работу со всех сторон, предварительно загружаются на любое облачное хранилище. Ссылка на хранилище указывается в заявке.



22 января состоится подведение итогов и объявление результатов онлайн-конкурса на сайте детского технопарка «Кванториум». С 29 января по 12 февраля в технопарке будет организована выставка и награждение победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

