Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
Студентка из Бурятии Нима Тумунбаярова заняла второе место на международном онлайн фестивале-конкурсе «Золотой Голос России». Председателем жюри конкурса был Илья Резник, народный артист России, композитор, советский и российский поэт песенник.
Нима учится на втором курсе колледжа искусств имени П.И. Чайковского, на отделении «музыкальное искусство эстрады», в классе преподавателя Екатерины Килижековой.
По результатам конкурса, Нима приглашена на обучение в «Академию эстрады и телевидения» телецентра Останкино на курс музыкального редактора проектов Первого канала Марины Андрусенко. Также она примет участие в XХII фестивале «Золотой голос России» в марте 2024 года, который состоится в концертном зале Останкино.
- Я работаю с курсом, где учится Нима с осени этого года. Талант Нимы, конечно, виден сразу. Студентка приехала из посёлка Могойтуй, она самостоятельная и активная. Мы подавали заявку в номинации «джаз-вокал». Для неё призовое место было приятной неожиданностью. Я очень рада за неё, - рассказала Екатерина Килижекова.
Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
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