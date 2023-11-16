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В Бурятии на несанкционированной свалке нашли нефрит

В Бурятии на несанкционированной свалке нашли нефрит
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Камни обнаружили во время уборки мусора

Второй день сотрудники Тункинского национального парка убирают мусор в сельском поселении Монды. По подсчётам, на несанкционированной свалке там скопилось 100 кубометров различного мусора.

Во время уборки встречались самые неожиданные находки – от протезов до камней нефрита, которые, впрочем, назвали «неликвидным».

- Пластиковые и стеклянные бутылки, траурные венки, оградки после уборки кладбища, жестяные банки из-под консервов и эмали, пенопласт, старая одежда, бумажные упаковки, шифер, пластмассовые изделия, резина, полиэтиленовые пакеты, проволока и даже драгоценные неликвидные камни – это далеко не полный список отходов, который попал в мусорные мешки участников экодесанта, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.



За пять часов 26 сотрудников национального парка собрали более 500 мешков мусора, и это только половина от запланированного объёма. 15 ноября состоялся второй день экологического десанта.




Согласно административной статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», за выбрасывание мусора грозят штрафы: физлицам – в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тысяч, юрлицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.



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