В Бурятии на несанкционированной свалке нашли нефрит

















Второй день сотрудники Тункинского национального парка убирают мусор в сельском поселении Монды. По подсчётам, на несанкционированной свалке там скопилось 100 кубометров различного мусора.Во время уборки встречались самые неожиданные находки – от протезов до камней нефрита, которые, впрочем, назвали «неликвидным».- Пластиковые и стеклянные бутылки, траурные венки, оградки после уборки кладбища, жестяные банки из-под консервов и эмали, пенопласт, старая одежда, бумажные упаковки, шифер, пластмассовые изделия, резина, полиэтиленовые пакеты, проволока и даже драгоценные неликвидные камни – это далеко не полный список отходов, который попал в мусорные мешки участников экодесанта, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.За пять часов 26 сотрудников национального парка собрали более 500 мешков мусора, и это только половина от запланированного объёма. 15 ноября состоялся второй день экологического десанта.Согласно административной статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», за выбрасывание мусора грозят штрафы: физлицам – в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тысяч, юрлицам – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.