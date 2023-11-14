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Бурятские ансамбли стали призёрами фестиваля в Китае

Бурятские ансамбли стали призёрами фестиваля в Китае
Общество,  Фото:РЦНТ
Мероприятие проводилось с целью укрепления дружественных связей между Россией, Монголией и КНР

Народный ансамбль восточного танца «Лотос» из Бурятии стал серебряным и бронзовым призёром X международного конкурса-фестиваля «Караван на Великом чайном пути», проходившего в ноябре в китайском городе Ордос. В нём приняли участие более 800 артистов из России, Монголии и Китая.

- В программе фестиваля были представлены конкурсы народных песен и танцев, фольклорных представлений, чайная церемония, «Юный экскурсовод», дефиле, дизайн одежды. Проведены выставка-ярмарка, мастер-классы изделий декоративно-прикладного, изобразительного искусств, народно-художественных промыслов и скульптуры, - сообщили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.

Кроме этого, детский творческий коллектив и хореографический ансамбль «Улаалзай» из села Амитхаша Агинского Бурятского округа получил пять призовых мест на этом международном конкурсе-фестивале. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа. Ребята представили свои творческие номера в пяти номинациях. Приз завоевала работа молодого модельера «Тэнгэриин hулдэ» в номинации «Лучший дизайнер», а модель театра моды «Гоёл» Дашима Жамьянова получила дипломом второй степени в номинации «Лучшая модель».

Народный хореографический ансамбль «Улаалзай» занял второе место в номинации «Танец» с постановкой о народных забавах «hээрэй наадан». Ещё одну награду коллектив получил за организацию «Чайной церемонии». Фольклорное представление ансамбля завоевало третье место в номинации «Театрализованное фольклорное представление».

Бурятия Агинский Бурятский округ фестиваль Китай конкурс

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