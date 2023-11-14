Финал состоится с 16 по 20 ноября
На прошлой неделе завершился заочный этап всероссийского конкурса «Ученик года - 2023». По его итогам на финал в город Саратов впервые от Бурятии отправятся 4 человека.
В этом году республику будут представлять:
- Эрдэни А. в номинации «Спортсмен года»;
- Алина К. в номинации «Председатель совета обучающихся года»;
- Тумэн Ж. в номинации «Творческая личность года»;
- Артемий К. в номинации «Доброволец года».
- Финал всероссийского конкурса «Ученик года» пройдёт с 16 по 20 ноября и соберёт 150 участников, прошедших региональные и заочные отборочные этапы. Конкурс станет стартовой площадкой для талантливой школьной молодёжи, позволяющей раскрыть её потенциал и дающей возможность дальнейшего продвижения, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
После завершения конкурса финалисты из Бурятии посетят международную выставку-ярмарку «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве.
На всероссийском «Ученике года» Бурятию представят 4 финалиста
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