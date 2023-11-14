На всероссийском «Ученике года» Бурятию представят 4 финалиста

Финал состоится с 16 по 20 ноября



На прошлой неделе завершился заочный этап всероссийского конкурса «Ученик года - 2023». По его итогам на финал в город Саратов впервые от Бурятии отправятся 4 человека.



В этом году республику будут представлять:

- Эрдэни А. в номинации «Спортсмен года»;

- Алина К. в номинации «Председатель совета обучающихся года»;

- Тумэн Ж. в номинации «Творческая личность года»;

- Артемий К. в номинации «Доброволец года».



- Финал всероссийского конкурса «Ученик года» пройдёт с 16 по 20 ноября и соберёт 150 участников, прошедших региональные и заочные отборочные этапы. Конкурс станет стартовой площадкой для талантливой школьной молодёжи, позволяющей раскрыть её потенциал и дающей возможность дальнейшего продвижения, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



После завершения конкурса финалисты из Бурятии посетят международную выставку-ярмарку «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве.









