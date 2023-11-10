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Ветеран пограничной службы из Бурятии отметил 90-летний юбилей

Ветеран пограничной службы из Бурятии отметил 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пограничное управление ФСБ России по Бурятии
Анатолий Гуляев был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками

Ветеран пограничной службы ФСБ России по Бурятии отмечает юбилей. Анатолию Васильевичу Гуляеву исполнилось 90 лет, сообщает ГТРК «Бурятия». В 1941-ом он был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками.

Поздравить Анатолия Васильевича с круглой датой пришли его коллеги-пограничники. Гостей он встречал в своей зелёной фуражке.
 
Сам юбиляр родом из Запорожья. Он, ещё будучи ребёнком, видел, что вытворяли немцы на захваченных землях в годы Великой Отечественной войны. Наслышан Анатолий Гуляев и о бандеровцах.
 
- Страшно! Мы сами их боялись, этих бандеровцев. Убивали прямо живьём, головы отрубали, – вспоминает ветеран погранслужбы.
 
Присягу он принял в 1951-ом. Служил в Советской армии и в погранвойсках – в Кяхтинском пограничном отряде, участвовал в задержании нарушителя государственной границы, был отличником службы и всю жизнь с гордостью носил зелёную фуражку. Говорит, вспоминая те годы, что службу начинали на лошадях, а закончили на вертолётах.

Кстати, в 2024-ом Кяхтинскому пограничному отряду исполняется ровно сто лет. Пограничники Бурятии пожелали ветерану встретить свой вековой юбилей в бодрости духа и, по традиции – в зелёной фуражке, передаёт БГТРК.
пограничное управление юбилей

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