Ветеран пограничной службы из Бурятии отметил 90-летний юбилей



Ветеран пограничной службы ФСБ России по Бурятии отмечает юбилей. Анатолию Васильевичу Гуляеву исполнилось 90 лет, сообщает ГТРК «Бурятия». В 1941-ом он был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками.





Поздравить Анатолия Васильевича с круглой датой пришли его коллеги-пограничники. Гостей он встречал в своей зелёной фуражке.



Сам юбиляр родом из Запорожья. Он, ещё будучи ребёнком, видел, что вытворяли немцы на захваченных землях в годы Великой Отечественной войны. Наслышан Анатолий Гуляев и о бандеровцах.



- Страшно! Мы сами их боялись, этих бандеровцев. Убивали прямо живьём, головы отрубали, – вспоминает ветеран погранслужбы.



Присягу он принял в 1951-ом. Служил в Советской армии и в погранвойсках – в Кяхтинском пограничном отряде, участвовал в задержании нарушителя государственной границы, был отличником службы и всю жизнь с гордостью носил зелёную фуражку. Говорит, вспоминая те годы, что службу начинали на лошадях, а закончили на вертолётах.



Кстати, в 2024-ом Кяхтинскому пограничному отряду исполняется ровно сто лет. Пограничники Бурятии пожелали ветерану встретить свой вековой юбилей в бодрости духа и, по традиции – в зелёной фуражке, передаёт БГТРК.

