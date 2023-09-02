Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023

Большая вода, гортензии на Элеваторе и ремонт теплосетей









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Дождливый август. Город «поплыл». Клумбы на Лимонова вскарабкались на столбы. Гортензии цветут на Элеваторе! Появились первые грибы. В окрестностях обнаружена Императорская улица!— Траншеи теплотрассы стали привычной повседневностью. Работа кипит и днём и ночью. Горожане как муравьи прокладывают новые тропы. Ограждения и ленточки — не помеха. Возродились популярно-познавательные игры на стройках. Всё как в СССР. Знаменитая арка на Свердлова почти отреставрирована. Ура! А вот у ворот на Смолина рядом с «Форумом» всё печально. Эх... В очередной раз проходя под Транссибом и лицезрея опадающую плитку на откосах, отметил, что местами она выглядит как настоящее произведение современного искусства. И чего все возмущаются? Практически же бесплатная выставка! Наслаждайтесь! — иронизирует фотограф Сергей Тарасенко.Ещё в подборке: посёлок Восточный, дацан Арья-Дари, буддийские ступы у Мухинских болот, виды на город из Тулунжи, Одигитриевский крестный ход.