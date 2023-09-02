02 сентября

01 сентября

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большая вода, гортензии на Элеваторе и ремонт теплосетей

Дождливый август. Город «поплыл». Клумбы на Лимонова вскарабкались на столбы. Гортензии цветут на Элеваторе! Появились первые грибы. В окрестностях обнаружена Императорская улица!

— Траншеи теплотрассы стали привычной повседневностью. Работа кипит и днём и ночью. Горожане как муравьи прокладывают новые тропы. Ограждения и ленточки — не помеха. Возродились популярно-познавательные игры на стройках. Всё как в СССР. Знаменитая арка на Свердлова почти отреставрирована. Ура! А вот у ворот на Смолина рядом с «Форумом» всё печально. Эх... В очередной раз проходя под Транссибом и лицезрея опадающую плитку на откосах, отметил, что местами она выглядит как настоящее произведение современного искусства. И чего все возмущаются? Практически же бесплатная выставка! Наслаждайтесь! — иронизирует фотограф Сергей Тарасенко.

Ещё в подборке: посёлок Восточный, дацан Арья-Дари, буддийские ступы у Мухинских болот, виды на город из Тулунжи, Одигитриевский крестный ход.

Больше подборок – в нашем специальном разделе «История Улан-Удэ в фотографиях» 
история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023
Общество, 02.09.2023
Большая вода, гортензии на Элеваторе и ремонт теплосетей
В Улан-Удэ провели праздник детства
В Улан-Удэ провели праздник детства
Общество, 02.09.2023
Он прошёл в 110 микрорайоне
В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС
В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС
Общество, 02.09.2023
Детям пожелали успешной учёбы
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 02.09.2023
Уровень воды понизился сразу на 10 см
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 02.09.2023
В регионе действует особый противопожарный режим
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
Общество, 02.09.2023
Бывшую в употреблении одежду можно будет получить бесплатно
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.09.2023
В республике тёплая погода
В Улан-Удэ откроют бульвар «Сиреневый»
В Улан-Удэ откроют бульвар «Сиреневый»
Общество, 01.09.2023
Мероприятие пройдёт на следующей неделе
В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»
В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»
Общество, 01.09.2023
Он пройдёт в местности Баруун hундэтэ
В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»
В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»
Общество, 01.09.2023
Участникам предлагается записать ролики продолжительностью до 90 секунд
В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
Общество, 01.09.2023
Завершается проект «Краски лета»
В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола
В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола
Общество, 01.09.2023
Победителем стала команда «Стеколка»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^