В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Победителем стала команда «Стеколка»



29 августа в Улан-Удэ прошёл региональный этап V всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В турнире приняли участие дворовые команды 2009-2010 годов рождения.



Фестиваль провели на центральном стадионе Бурятии. По итогам первое место заняла команда «Стеколка». На втором месте «43-й квартал». Третьими стали ребята из «Локо».



- В этот день ни один юный футболист не покинул стадион без подарка! Все участники получили памятные подарки от организаторов, - сообщает детская футбольная лига РБ.

