Победителем стала команда «Стеколка»
29 августа в Улан-Удэ прошёл региональный этап V всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В турнире приняли участие дворовые команды 2009-2010 годов рождения.
Фестиваль провели на центральном стадионе Бурятии. По итогам первое место заняла команда «Стеколка». На втором месте «43-й квартал». Третьими стали ребята из «Локо».
- В этот день ни один юный футболист не покинул стадион без подарка! Все участники получили памятные подарки от организаторов, - сообщает детская футбольная лига РБ.
В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола
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