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В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса

В Бурятии прояснили ситуацию с новым штаммом коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пока выявлен только один случай

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе стало известно, что в Бурятии выявили новую разновидность штамма коронавируса под названием «Эрис». Его симптомы практически не отличаются от других вариантов коронавируса. Это головная боль, слабость, боль в горле, лихорадка и пр. Но новый штамм чуть более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.

Пока в Бурятии зафиксирован только один случай заболевания, рассказала сегодня на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина. Она пояснила, что образец у заболевшего жителя республики взяли ещё в апреле, однако специалисты узнали о названии штамма только в середине лета. Сейчас отобранный материал направлен на изучение в Иркутский научно-исследовательский институт.

- Если в других регионах не выделили новый вирус – это не значит, что его там нет. Может быть образец не тот попался, который содержит много вирусов и т.д. Сам факт, что в Бурятии, что в средней полосе, что в западной он есть. Циркуляция вируса пока слабенькая, но нужно учитывать, что он очень быстро распространяется по миру. Не стоит забывать, что осенью формируются трудовые коллективы, детские и школьные. Это тоже несёт определённые риски роста заболеваемости, - отметила Елена Кузьмина

По заверению специалистов, «Эрис» тот же – Омикрон, только с некоторыми разновидностями. Его рост зарегистрирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По всему миру новый штамм зафиксирован в 51 странах за последние недели.

Специалисты призывают жителей не прерывать вакцинацию от коронавируса.

- Мы сейчас готовимся к напряжённому эпидсезону. Наша республика должна быть готова. Мы ожидаем и надеемся, что острая респираторная вирусная инфекция пройдёт в лёгкой степени, - подчеркнула Елена Кузьмина.
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