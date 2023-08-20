Жители пригородного посёлка Бурятии пожаловались на безобразие в парке

Их возмутил мусор в зоне отдыха и грязные урны







- Почему у нас творится такое безобразие? Везде валяется мусор, своевременно не убирается. Неужели нет дворников и ответственных людей, которые бы следили за чистотой в посëлке? – возмутились сельчане в группе «Заиграево-инфо.24/7».



Глава сельского поселения Сергей Батурин сообщил, что зону отдыха уже привели в порядок. «Трава выкошена, урны очищены. Уборка проводится ежедневно», – отметил он.

Жители пригородного посёлка Заиграево недовольны состоянием местного парка, да и населённого пункта в целом. Люди заявили, что урн для мусора там и так немного, но и их не чистят. После недавних дождей песок с тротуаров убрали, однако не подмели их.