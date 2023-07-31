Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос

Как сообщал «Байкал-Daily», при ремонте конструкции специалисты заменили металлокомпозитное покрытие и частично – повреждённую керамическую плитку, а также привели в порядок бетонное основание.



Кроме того, рабочие установили циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор и сделали антикоррозийную обработку. На обновление «Лотоса» ушло более 3 миллионов 300 тысяч рублей.









