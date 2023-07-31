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Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос

Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Общество,  Фото:Дирекция по паркам культуры и отдыха
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги

В официальном telegram-канале дирекции по паркам культуры и отдыха опубликовали фото с композицией «Лотос» в улан-удэнском парке «Юбилейный». После недавней реконструкции композицию начали подсвечивать в темноте. Она поочерёдно окрашивается в зелёный, красный, синий, фиолетовый, жёлтый и другие цвета.





- «Юбилейный» уже не первый день радует своих гостей волшебным прудом «Лотос», который с наступлением сумерек теперь освещается всеми цветами радуги, – подчеркнули в учреждении.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», при ремонте конструкции специалисты заменили металлокомпозитное покрытие и частично – повреждённую керамическую плитку, а также привели в порядок бетонное основание.

Кроме того, рабочие установили циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор и сделали антикоррозийную обработку. На обновление «Лотоса» ушло более 3 миллионов 300 тысяч рублей.


парк реконструкция

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