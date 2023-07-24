24 июля

23 июля

Популярное

Пруд-лотос в парке Улан-Удэ отремонтировали на три с лишним миллиона

Пруд-лотос в парке Улан-Удэ отремонтировали на три с лишним миллиона
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Теперь он будет светиться по ночам

В улан-удэнском парке «Юбилейный» завершилась реставрация пруда «Лотос». Специалисты заменили металлокомпозитное покрытие и частично – повреждённую керамическую плитку, а также привели в порядок бетонное основание конструкции.

Кроме того, рабочие установили циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор и сделали антикоррозийную обработку. По ночам «Лотос» теперь будет подсвечиваться.

На капитальный ремонт ушло более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

- Мы стараемся, чтобы отдых горожан в наших парках был комфортным, поэтому просим всех соблюдать чистоту и порядок, – призвали жителей бурятской столицы в дирекции по паркам культуры и отдыха.


Осенью 2015-го «Юбилейный» преобразился до неузнаваемости: его центральную часть украсил новый фонтан. В популярной зоне отдыха появилась специальная зона для свадебных фотосессий – пруд в виде лотоса и кованые арки-сердца. А ещё там оборудовали прогулочные дорожки и инженерные сети и высадили деревья и кустарники.

С тех пор парк не раз подвергался набегам вандалов. На какое-то время его даже пришлось закрывать по ночам ради сохранности имущества. Вскоре отдыхающие придумали новое развлечение. Дети (да и взрослые тоже) забирались на цветки лотоса и скатывались по ним. Подрядчик как минимум трижды восстанавливал композицию.

В мае 2016-го в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось видео с очередным актом вандализма. Неизвестные подростки забрались на многострадальный «Лотос», чтобы, судя по всему, оставить там «памятные надписи». В этот-то момент их и «поймал» автор ролика.
парки отдыха ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устроят соревнования по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ устроят соревнования по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
Общество, 24.07.2023
На турнир съедутся 200 спортсменов из четырёх стран
Врач из Бурятии выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей
Врач из Бурятии выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей
Общество, 24.07.2023
«Я сначала подумал, что выигрыш составил 20-30 тысяч рублей», - рассказал победитель
В Бурятии районная больница получила новое медоборудование
В Бурятии районная больница получила новое медоборудование
Общество, 24.07.2023
Среди них – дефибрилляторы, стерилизаторы, очистители воздуха, электрокардиографы, кресла гинекологические и многое другое
В Бурятию вернётся 35-градусная жара
В Бурятию вернётся 35-градусная жара
Общество, 24.07.2023
Произойдёт это к концу рабочей недели
Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве
Золотой паралимпиец из Бурятии показал себя в детстве
Общество, 24.07.2023
Михаил Асташов побывал в интернате, где провёл свои юные годы
В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора
В Улан-Удэ дети устроили опасные игры возле обрушившегося коллектора
Общество, 24.07.2023
Участок, где затеяли грандиозный ремонт, превратился в большую песочницу
В Бурятии простились с 20-летним участником СВО
В Бурятии простились с 20-летним участником СВО
Общество, 24.07.2023
Максим Кытманов был уроженцем Северобайкальска
В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис
В Улан-Удэ почти половина удалёнщиков предпочли увольнение возвращению в офис
Общество, 24.07.2023
Они ни в какую не хотят выходить на работу после дистанта 
В музее в Бурятии установили новое оборудование
В музее в Бурятии установили новое оборудование
Общество, 24.07.2023
На оснащение было выделено более 3,5 млн рублей 
В улан-удэнском парке появится беседка за полмиллиона рублей
В улан-удэнском парке появится беседка за полмиллиона рублей
Общество, 24.07.2023
Отдыхающие смогут укрыться от дождя и палящего солнца
Волонтёры из Бурятии рассказали, как шутники саботируют их работу
Волонтёры из Бурятии рассказали, как шутники саботируют их работу
Общество, 24.07.2023
Неизвестные распространяют лжеориентировки на пропавших людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^