Пруд-лотос в парке Улан-Удэ отремонтировали на три с лишним миллиона



В улан-удэнском парке «Юбилейный» завершилась В улан-удэнском парке «Юбилейный» завершилась реставрация пруда «Лотос». Специалисты заменили металлокомпозитное покрытие и частично – повреждённую керамическую плитку, а также привели в порядок бетонное основание конструкции.



Кроме того, рабочие установили циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор и сделали антикоррозийную обработку. По ночам «Лотос» теперь будет подсвечиваться.



На капитальный ремонт ушло более 3 миллионов 300 тысяч рублей.



- Мы стараемся, чтобы отдых горожан в наших парках был комфортным, поэтому просим всех соблюдать чистоту и порядок, – призвали жителей бурятской столицы в дирекции по паркам культуры и отдыха.









Осенью 2015-го «Юбилейный» преобразился до неузнаваемости: его центральную часть украсил новый фонтан. В популярной зоне отдыха появилась специальная зона для свадебных фотосессий – пруд в виде лотоса и кованые арки-сердца. А ещё там оборудовали прогулочные дорожки и инженерные сети и высадили деревья и кустарники.







В мае 2016-го в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте»

В мае 2016-го в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось видео с очередным актом вандализма. Неизвестные подростки забрались на многострадальный «Лотос», чтобы, судя по всему, оставить там «памятные надписи». В этот-то момент их и «поймал» автор ролика.