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Пианистка из Бурятии даст сольный концерт в Москве

Пианистка из Бурятии даст сольный концерт в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице прозвучит музыка Юрия Ирдынеева

Пианистка из Бурятии Карина Тумурова выступит с сольным концертом (6+) в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Выступление состоится в рамках XVII международного музыкального фестиваля «Собираем друзей», проводимого ежегодно Московской консерваторией.

В программе прозвучат произведения Мессиана, Дебюсси, Скрябина. Также в исполнении Карины Тумуровой прозвучит музыка композитора, заслуженного деятеля искусств России и Бурятии Юрия Ирдынеева.

- Карина в настоящее время перешла на V курс Московской консерватории. Она выпускница детской школы искусств им. Бау Ямпилова, выпускница Новосибирской специальной музыкальной школы-колледжа, лауреат международных и всероссийских конкурсов, -сообщает пресс-служба колледжа искусств им. П. И. Чайковского.

Возрастное ограничение: 6+.
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