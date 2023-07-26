Пианистка из Бурятии даст сольный концерт в Москве

В столице прозвучит музыка Юрия Ирдынеева



Пианистка из Бурятии Карина Тумурова выступит с сольным концертом (6+) в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Выступление состоится в рамках XVII международного музыкального фестиваля «Собираем друзей», проводимого ежегодно Московской консерваторией.



В программе прозвучат произведения Мессиана, Дебюсси, Скрябина. Также в исполнении Карины Тумуровой прозвучит музыка композитора, заслуженного деятеля искусств России и Бурятии Юрия Ирдынеева.



- Карина в настоящее время перешла на V курс Московской консерватории. Она выпускница детской школы искусств им. Бау Ямпилова, выпускница Новосибирской специальной музыкальной школы-колледжа, лауреат международных и всероссийских конкурсов, -сообщает пресс-служба колледжа искусств им. П. И. Чайковского.



Возрастное ограничение: 6+.

