В Даурском заповеднике посчитали птиц

Общество, Фото: научный отдел Даурского заповедника

Сотрудники объехали более 50 озёр



В Забайкальском крае специалисты Даурского заповедника подвели итоги июньских учётов пернатого населения. Многолетнее наблюдение за состоянием животного и растительного миров ведётся в рамках ТСЭМ – трансграничной сети экологического мониторинга Даурии. Одним из важных направлений этой работы является изучение птичьего мира – наблюдение за гнездящимися здесь видами птиц с момента их весеннего появления и до осеннего отлёта. Учёные фиксируют постройку и заселение гнёзд, количество яиц в кладках, появление птенцов, время подъёма молодых на крыло и так далее.



Во время мониторинга сотрудники заповедника объехали более 50 озёр, расположенных на территории трёх районов: Агинского, Борзинского и Ононского. На всем пути встречались огари, лысухи, монгольские чайки, а также журавли-красавки, активно выполняющие свои родительские обязанности. На реке Борзе наблюдали лебедей-кликунов, даурских и серых журавлей, серых гусей и гусей-сухоносов, бережно заботящихся о своих малышах.



Подрастают птенцы и в искусственных гнездовьях, построенных сотрудниками Даурского заповедника. В прошлом году количество домов для птиц увеличилось до 50. Из них незанятыми оказались 22. Не удалось подъехать и рассмотреть состояние трёх платформ – они находятся в зоне подтопления.



В этом году соколы-балобаны заняли десять гнездовий: одна пара вывела два птенца, в четырёх семьях появились по трое детей, а пять пар стали многодетными семьями – у них у каждого по четыре соколёнка. В прошлом году балобаны занимали 12 гнёзд.



Мохноногие курганники в нынешнем сезоне тоже «поскромничали»: разместились только в десяти домах, в 2022 году занимали 15. Среди курганников многодетными оказались только три семьи: им удалось вывести по три птенца. Ещё у четырёх пар по двое, а у трёх – по одному.



- Единственными, кто занял побольше рукотворных домов, оказались вороны. Они разместились в пяти гнёздах и к середине июня успешно вывели потомство и даже поставили их на крыло, - сообщает пресс-центр заповедника.

