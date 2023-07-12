Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии
С 11 по 13 августа в Забайкалье состоится межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо». Его проведут на площади имени Ленина в селе Кыра.
На участие в фестивале подали заявки коллективы из Акшинского, Карымского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского районов края, городов Чита и Улан-Удэ.
В программе фестиваля планируется провести конкурс творческих коллективов, казачью полосу препятствий, казачью станицу, выставку декоративно-прикладного творчества, игровые площадки. Основным днём мероприятия станет 12 августа, сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края.
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В Забайкалье состоится межрегиональный казачий фестиваль
Общество, Фото:
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