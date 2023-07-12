В Забайкалье состоится межрегиональный казачий фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участие в мероприятии также примут гости из Бурятии



С 11 по 13 августа в Забайкалье состоится межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо». Его проведут на площади имени Ленина в селе Кыра.



На участие в фестивале подали заявки коллективы из Акшинского, Карымского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского районов края, городов Чита и Улан-Удэ.



В программе фестиваля планируется провести конкурс творческих коллективов, казачью полосу препятствий, казачью станицу, выставку декоративно-прикладного творчества, игровые площадки. Основным днём мероприятия станет 12 августа, сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края.



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