В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местом проведения станет административный центр района



В Иволгинском районе Бурятии состоится районный культурно-спортивный праздник «Наадан Сурхарбан – 2023». Празднование пройдёт уже в это воскресенье, 11 июня, на центральном стадионе села Иволгинск. Также праздничные мероприятия проведут на площадках районного дома культуры и администрации СП «Иволгинское».



Как сообщает районная администрация, в рамках праздника на центральном стадионе Иволгинска запланирована следующая программа:

8:15 – Соревнования по лёгкой атлетике

11:00-11:.30 - Торжественное открытие праздника

11:30 - Турнир по волейболу

11:30 – Соревнования по стрельбе из лука и гиревому спорту

16:.00 – Турнир по баскетболу 3х3 (финал)

17:00 - Перетягивание каната

19:00 - Торжественное закрытие праздника

20:05 - Финал по перетягиванию каната и абсолютное первенство по национальной борьбе

22:00-23:00 – Дискотека



В рамках закрытия состоятся парад, шествие сельских поселений, праздничный концерт с участием звёзд бурятской эстрады (Елена Борохитова, Чингис Раднаев, Евгения Рейзвих, школа танца «Байкал Идель») и церемония награждения.



На площади РДК и площади СП «Иволгинское» проведут:

13:00 - Концерт творческих коллективов и солистов Иволгинского района «Щедрая долина Иволги»

13:00 - Детская площадка «Летние забавы»

13:00 - Ремесленная выставка-ярмарка мастеров НХП и ДПИ, ТОСов Иволгинского района

15:00-17:00 - Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Голос Иволги - 2023»



Возрастное ограничение: 6+.

