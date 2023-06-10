Местом проведения станет административный центр района
В Иволгинском районе Бурятии состоится районный культурно-спортивный праздник «Наадан Сурхарбан – 2023». Празднование пройдёт уже в это воскресенье, 11 июня, на центральном стадионе села Иволгинск. Также праздничные мероприятия проведут на площадках районного дома культуры и администрации СП «Иволгинское».
Как сообщает районная администрация, в рамках праздника на центральном стадионе Иволгинска запланирована следующая программа:
8:15 – Соревнования по лёгкой атлетике
11:00-11:.30 - Торжественное открытие праздника
11:30 - Турнир по волейболу
11:30 – Соревнования по стрельбе из лука и гиревому спорту
16:.00 – Турнир по баскетболу 3х3 (финал)
17:00 - Перетягивание каната
19:00 - Торжественное закрытие праздника
20:05 - Финал по перетягиванию каната и абсолютное первенство по национальной борьбе
22:00-23:00 – Дискотека
В рамках закрытия состоятся парад, шествие сельских поселений, праздничный концерт с участием звёзд бурятской эстрады (Елена Борохитова, Чингис Раднаев, Евгения Рейзвих, школа танца «Байкал Идель») и церемония награждения.
На площади РДК и площади СП «Иволгинское» проведут:
13:00 - Концерт творческих коллективов и солистов Иволгинского района «Щедрая долина Иволги»
13:00 - Детская площадка «Летние забавы»
13:00 - Ремесленная выставка-ярмарка мастеров НХП и ДПИ, ТОСов Иволгинского района
15:00-17:00 - Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Голос Иволги - 2023»
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане
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