Цирк Бурятии выступит для юных зрителей

Для детей подготовили насыщенную программу



25 мая акробаты, жонглёры и клоуны Государственного цирка Бурятии выступили перед учащимися улан-удэнской школы № 22.



А 28 мая в парке культуры и отдыха Орешкова дали три представления для детей сотрудников ЛВРЗ в честь Дня защиты детей. Представление посмотрели 1200 человек.



- Дети обожают цирк! Надо видеть эти глаза, полные радости и счастья! Наш цирк постоянно устраивает такие маленькие праздники для юных зрителей. Я поздравляю всех юных жителей нашей Бурятии с Днём защиты детей, а также со 100-летним юбилеем родной республики. Все, что делаем мы, взрослые, все для блага нашего подрастающего поколения. Чтобы наши дети, внуки жили в мире, благополучии и получали положительные эмоции. С праздником! - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В честь 100-летия Бурятии Государственный цирк Бурятии подготовил мега-праздник для детей.



3 июня почти весь день, с 12:00 до 18:00, на площади Революции для юных зрителей будут организованы интерактивные площадки и пройдёт концерт. Здесь пройдёт мероприятие под названием «Планета детей» (возрастное ограничение 0+).



- Мы приготовили для детей супер-насыщенную программу. Будут выступления наших артистов, игры, конкурсы и много-много улыбок. Лето началось, а значит можно пошуметь! – пригласила на представление директор Бурятского цирка Наталья Борисова.



3 июня на площади Революции будут работать площадки для детей:



- «Центр притяжения» - главная сцена, на которой будет установлен настоящий цирковой манеж. Здесь вы увидите выступления артистов, акробатов, жонглёров, клоунов цирка Бурятии и цирковой школы, свою программу представит дом творчества «Форус», а также другие детские коллективы города;



- «Континент музыки» - на данной локации выступят известные музыкальные коллективы города, а также гость фестиваля Андрей Ермак, ведущий популярного МСМ радио зададут ритм настроения;



- «Континент творчества» - локация для проведения пленера (рисования на холстах), а также мастер-классы по рукоделию, авиамоделированию и других;



- «Континент спорта» - локация для физической активности, здесь будут представлены мастер-классы по футболу (набивание мяча, тренинг настоящего футболиста и т.д.), спортсмены ушу представят показательные комбинации работы с предметами, можно будет сдать нормы ГТО, посоревноваться в спортивном ориентировании, разбивании хребтовой кости, поиграть в настольный теннис и др. Эту площадку организует министерство спорта и молодёжной политики;



- «Страна игр» - самые маленькие участники фестиваля поиграют с героями мультфильмов.



- «Космос» - на данной локации будет установлен планетарий;



- «Космическая заправка» - зона фут-корта и питания.



Кроме того, артисты цирка Бурятии примут участие в музыкально-театрализованном представлении, которое пройдёт 3 июня с 16:00 на центральном стадионе (возрастное ограничение 0+).





