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В Бурятии определят дефектолога и логопеда года

В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
Общество,  Фото:pixabay.com
Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе

22 мая в Улан-Удэ стартовал региональный этап VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Конкурс проходит в стенах специальной коррекционной школы-интерната №2.

Всего на конкурс поступило 19 заявок от учителей-дефектологов и учителей-логопедов республики. В финал вышли 11 конкурсантов (шесть логопедов и пять учителей-дефектологов), сообщили в минобрнауки Бурятии.

По итогам очных конкурсных испытаний будут определены два абсолютных победителя - «Дефектолог года» и «Логопед года». Они представят республику на всероссийском конкурсе. 
педагоги конкурс

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