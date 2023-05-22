В Бурятии определят дефектолога и логопеда года

Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе



22 мая в Улан-Удэ стартовал региональный этап VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Конкурс проходит в стенах специальной коррекционной школы-интерната №2.



Всего на конкурс поступило 19 заявок от учителей-дефектологов и учителей-логопедов республики. В финал вышли 11 конкурсантов (шесть логопедов и пять учителей-дефектологов), сообщили в минобрнауки Бурятии.



По итогам очных конкурсных испытаний будут определены два абсолютных победителя - «Дефектолог года» и «Логопед года». Они представят республику на всероссийском конкурсе.

