Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе
22 мая в Улан-Удэ стартовал региональный этап VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Конкурс проходит в стенах специальной коррекционной школы-интерната №2.
Всего на конкурс поступило 19 заявок от учителей-дефектологов и учителей-логопедов республики. В финал вышли 11 конкурсантов (шесть логопедов и пять учителей-дефектологов), сообщили в минобрнауки Бурятии.
По итогам очных конкурсных испытаний будут определены два абсолютных победителя - «Дефектолог года» и «Логопед года». Они представят республику на всероссийском конкурсе.
В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
Общество, Фото:
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