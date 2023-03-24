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Коронавирус в Бурятии отмечает свой третий «день рождения»

Коронавирус в Бурятии отмечает свой третий «день рождения»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек

Прошлой осенью коронавирусу «исполнилось» три года. Первым заразившимся считается 55-летний (на тот момент) житель китайской провинции Хубэй – 17 ноября 2019-го он обратился к врачу с жалобой на недомогание.

В Бурятии же первый человек с подозрением на COVID-19 появился 24 марта 2020-го. Вечером того дня стало известно, что у одной из наших землячек предварительный положительный результат на вирус. Анализы направили для проверки в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Вскоре всё подтвердилось.

К 26 марта того же года ковид выявили у второго жителя республики. По данным на 23-е марта 2023-го, в Бурятии зафиксировали 155 957 заболевших, и это – только по официальным данным. В первый день рождения COVID, весной 2021-го, их было 35 670. Всего недуг победили 152 608 пациентов. За три года в регионе провели 2 809 081 исследование, в том числе 1376 – за последние сутки.

В общей сложности республика пережила три локдауна. Первый – тотальный – весной 2020-го, когда из дома разрешалось выйти лишь по веской причине. Второй случился осенью того же года, третий –летом 2021-го. Несколько месяцев спустя в Бурятии, как и по всей стране, объявили так называемые нерабочие дни. Прямого запрета на работу организаций и предприятий не вводили, но попасть в большинство общественных мест можно было только по QR-коду.

В январе 2022-го в Бурятии тоже отмечался стремительный рост заболеваемости. Тогда COVID-19 стали чаще заражаться дети. Однако власти решили не объявлять новый локдаун, поскольку в регионе был достаточно высокий уровень вакцинации против коронавируса.


коронавирус болезнь профилактика

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