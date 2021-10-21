Глава Бурятии о выходных днях: «Работают только предприятия непрерывного цикла»

Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с нерабочими днями
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с нерабочими днями в республике с 30 октября по 7 ноября. Он ответил на вопросы журналистов на вручении 20 автомобилей скорой помощи медучреждениям республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о «нерабочих» днях в период с 30 октября по 7 ноября.
Глава региона Алексей Цыденов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что в Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября.
- Первое – с 23 октября каких-то дополнительных ограничений мы не вводим, у нас ситуация по COVID-19 более-менее стабильная: не такая, как у нас была летом, и вводить дополнительные ограничения не требуется. Мы также, исходя пока из текущей ситуации, не планируем, чтобы с 7 числа продолжать дополнительные какие-то ограничения. Единственное, в рамках указа с 1 по 7 будут нерабочие дни. Дополнительно к указу мы своих ограничений не вводим, то есть работаем только в рамках указа. В понедельник у нас будет очередное заседание оперативного штаба, там посмотрим меры, но, повторюсь, ничего дополнительного к указу президента, у нас не будет, - сказал Алексей Цыденов.
Он добавил, что работать, согласно указу президента России, будут предприятия непрерывного цикла.
- Указ предусматривает, что это выходные дни, работают только предприятия непрерывного цикла. Повторюсь, мы «допом» к указу ничего не принимаем, указ, безусловно, мы все должны исполнять, - продолжил руководитель региона.
Алексей Цыденов упомянул и о поддержке бизнеса.
- Уже было объявлено вчера правительством о том, что будут также выплаты по МРОТ на каждого работника, плюс, будет дополнительное льготное кредитование. То есть те меры, которые были отработаны в предыдущие периоды, в предыдущие ограничения, они также будут вводиться. И бизнес получит поддержку, - заключил глава Бурятии.
Глава Бурятии о выходных днях: «Работают только предприятия непрерывного цикла»
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