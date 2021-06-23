Глава Бурятии: «Все сидим дома, детей не отпускаем!»

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал всех жителей республики проявить максимальную сознательность на время двухнедельного локдауна. Он вводится на две недели – с 27 июня по 11 июля.
Будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В Бурятии вводится повсеместный масочный режим.
Как сообщал «Байкал-Dailу», причиной ввода жёстких карантинных мер стал непрекращающийся рост заболеваемости COVID-19. Ситуация ухудшается уже пятую неделю подряд. В понедельник был поставлен новый печальный рекорд – 21 умерший больной за сутки. Во вторник умерли 20 человек. Бурятия превысила среднероссийский уровень смертности. К тому же вирус стал заразнее, чем раньше.
- Вирус отличается от прошлогоднего. Болеют работающие и безработные, дети, подростки, молодёжь, беременные. В прошлом году если в компании на 20 человек был один больной, от него заболевали два-три человека, а сейчас уже 10-15, - рассказал глава Бурятии.
По его словам, карантин стал единственным возможным выходом. Вводимые ранее полумеры (вроде закрытия парков, фудкортов или ограничения времени работы общепита и ТРЦ) не повлияли на заболеваемость. В итоге сейчас Бурятия пришла к тому, что больницы переполнены, ковидные койки разворачивают уже в гостиницах, а такими темпами мест скоро не будет вовсе.
Разобщение населения, рассаживание людей по домам должно снизить темпы распространения вируса. Алексей Цыденов назвал две недели локдауна «не временем ограничений, а временем нашей гражданской ответственности».
- Если мы не будем соблюдать эти меры, к сожалению, не сможем переломить ситуацию. И тогда честные люди, которые будут в полной мере соблюдать ограничения, пострадают, а те, кто будут хитрить, просто подставят тех, кто будет ответственен. Я прошу всех отнестись максимально ответственно. Давайте мы эту ситуацию переломим! – призвал он.
Он напомнил про республиканский осенний локдаун, который позволил перевести ситуацию из критической в стабильную. Пострадавшему бизнесу глава пообещал поддержку – в частности, субсидию в размере федерального уровня МРОТ на каждого работника и другие меры.
- Мы не оставим бизнес без поддержки. Но сейчас главное – это сохранить здоровье и жизни. У нас перегружена система здравоохранения. Ресурсы ограничены – нам просто негде разворачивать ковидные койки. Поэтому большая просьба всем – быть дома! Самим. Детям. Всем, - подчеркнул глава Бурятии.
Люди две недели не будут ходить на работу. У многих появится соблазн уехать на отдых. Чтобы этого не было, планируется выставить посты на дорогах на Байкал, на Щучье озеро и на Гусиное.
- Это сделано не для того, чтобы кому-то насолить, а чтобы максимально разобщить на эти две недели всех. Я понимаю, что сейчас скажут: «Вы дождались. Когда было холодно, мы работали. А вот пришло тепло и солнце – вы нас всех запираете по домам». Но ситуация такая, что, к сожалению, иных мер принять невозможно. Только самое жёсткое ограничение поможет. Только все вместе, только максимально ответственно подойдя к этой ситуации, мы сможем её переломить, - заявил Алексей Цыденов.
Власти не будут продлевать карантин через две недели. Поэтому потерпеть жителям придётся не так долго.
- Либо ограничения дадут эффект, и тогда это причина их снимать. Либо они не дают эффект, и тогда смысл их держать дальше? Но всё-таки я надеюсь и очень всех прошу – эти две недели нам нужны, чтобы спасти жизни людей и ваше здоровье. Уважаемые земляки, сидим дома! Никуда не ходим, детей никуда не отпускаем! Все сидим дома! – попросил глава Бурятии.
Уже есть договорённость, что на период локдауна горячую воду отключать не будут.
Кто продолжит работу с 27 июня по 11 июля
В течение 14 дней будет приостановлена работа всех организаций и предприятий за исключением:
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе торговых организаций, реализующих товары первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах,
- банковских организаций и салонов связи.
Какие предприятия должны приостановить работу на две недели
Таким образом, приостановят работу:
- торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них федеральных торговых сетей;
- предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах и иных средствах размещения, за исключением обслуживания организованных туристических групп, а также на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов;
- предприятий непродовольственной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также реализующих товары первой необходимости;
- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, саун, химчисток и иных учреждений, оказывающих бытовые услуги,
- приём и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также организованных туристических групп. Введено условие допуска только людей с результатами тестирования;
- приём и размещение граждан в санаторно-курортных организациях республики, за исключением лиц, получающих медицинскую помощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам (в частности, прилетающие по чартерной программе). Прием и размещение указанных лиц осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней;
- гостевые дома смогут принимать гостей, купивших путевки до 23 июня и имеющих отрицательные тесты на COVID-19;
- деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, за исключением объектов, задействованных в рамках исполнения договоров с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность: службы скорой помощи, экстренные службы и т.д.;
- деятельность открытых термальных бассейнов;
- деятельность библиотек, музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, в том числе Этнографического музея народов Забайкалья;
-компьютерных клубов и иных подобных учреждений;
- автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения.
- работу детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп;
- стационарные детские лагеря до 15 июля не принимают новые смены, действующие сохраняют работу. Решение по следующим сменам будут приниматься после 15 июля.
В настоящий момент Бурятия согласовывает с федеральным оперативным штабом по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией приостановление региональных магазинов федеральных торговых сетей.