Обряд состоится в конце следующей недели
18 марта в Иркутской области шаманы проведут обряд поклонения большим эжинам — покровителю Иркутской местности Туранай эжэн Тульма Саган-нойону и духу-хозяину истока Ангары Ангарайн эжэн Ама Саган-нойону.
Желающим принять участие в религиозном действии необходимо направить список на официальный адрес электронной почты совета шаманских общин Иркутской области: [email protected] Денежные средства, собранные на обряде, будут направлены на помощь землякам —участникам СВО, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Шаманы помолятся покровителям Иркутска и Ангары
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