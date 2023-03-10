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Шаманы помолятся покровителям Иркутска и Ангары

Шаманы помолятся покровителям Иркутска и Ангары
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд состоится в конце следующей недели

18 марта в Иркутской области шаманы проведут обряд поклонения большим эжинам — покровителю Иркутской местности Туранай эжэн Тульма Саган-нойону и духу-хозяину истока Ангары Ангарайн эжэн Ама Саган-нойону.

Желающим принять участие в религиозном действии необходимо направить список на официальный адрес электронной почты совета шаманских общин Иркутской области: [email protected] Денежные средства, собранные на обряде, будут направлены на помощь землякам —участникам СВО, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Иркутская область шаманизм шаманы обряд Иркутск Ангара

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