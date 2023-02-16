В сёлах Бурятии появятся спортивные площадки

















В этом году ещё в трёх населённых пунктах Мухоршибирского района Бурятии появятся новые пространства для отдыха и занятий спортом, оснащённых современным оборудованием и инвентарём. Благоустройства дворовых территорий продолжится благодаря дальневосточной программе «1000 дворов», национального проекта «Жильё и городская среда».- Площади для возведения объектов на местах уже определены, на данный момент идёт согласование дизайн - проектов. В 2022 году благодаря участию района в программе «1000 дворов», мы благоустроили 15 дворов в 13 сельских поселениях. Замечательно, что программа продолжает действовать и увеличивается сумма проектов, что даёт большую заинтересованность на дальнейшее участие в проекте, и удовлетворённость населения в предоставлении расширенного функционала объектов, - рассказала заместитель руководителя администрации по экономическим вопросам МО «Мухоршибирский район» Мария Богомазова.Преображение затронет сельские поселения «Саганнурское», «Нарсатуйское» и «Калиновское». Спортивную площадку типа «Медиум» возведут в шахтёрском посёлке Саган –Нур, а в сёлах Нарсата и Калиновка построят спортивные площадки типа «Минимал».- Я видела в других сёлах района спортивные площадки, которые строят по программе «1000 дворов», это очень хорошие и красивые зоны отдыха. А у нас говорят, будет ещё лучше. Для нас, жителей маленького улуса, это будет настоящий подарок, нам и место уже показали, где построят площадку. Хорошее дело делаете, - призналась жительница улуса Нарсата Дарима.В рамках проекта «1000 дворов» в прошлом году в республике построено 247 современных детских площадок. В Мухоршибирском районе возможность участия в программе «1000 дворов» получили 15 сёл с численностью проживающих граждан более 500 человек. Благодаря участию в программе по благоустройству дворовых территорий возрастает возможность повысить уровень комфортности общественных территорий, что позволит жителям более качественно проводить свой досуг, сообщает администрация Мухоршибирского района.