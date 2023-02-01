Темы сочинения в этом году затрагивают моральные ценности человека, экологию и патриотизм
В Бурятии сегодня учащиеся 11-х классов написали итоговое сочинение и изложение.
- 1 февраля – это первый из дополнительных дней, в который выпускники 11 классов могут написать итоговое сочинение (изложение). Его пишут школьники, которые по уважительной причине не смогли прийти на испытание в основной период или получили незачет. Их насчитывается более 180 человек, - рассказали в минобрнауки Бурятии.
Ещё один дополнительный срок для написания итогового сочинения в 2022-2023 учебном году назначен на 3 мая 2023 года.
Что такое итоговое сочинение (изложение)?
Это допуск для выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации, которая оценивается по системе «зачёт-незачёт». На выполнение задания ребятам даётся 3 часа 55 минут. Ученикам с особыми возможностями здоровья отводится ещё 1,5 часа. Рекомендуемый объём сочинения — не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.
Темы итоговых сочинений стали известны за 15 минут до начала творческого испытания. Ребятам в этом году предложили ответить на следующие вопросы:
- Почему трусость связывают с бесчестием?
- Что такое справедливость и милосердие?
- В чём, по-вашему, должна проявляться родительская любовь?
- От каких вопросов не сможет уйти современный человек?
- Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?
- В память о каком писателе вы бы открыли музей?
Итоговое сочинение написали 182 школьника из 187 зарегистрированных участников. Итоговое изложение написали два участника из двух.
Одиннадцатиклассники Бурятии написали итоговое сочинение
Общество, Фото:
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