В Иркутской области обследуют 630 объектов культурного наследия

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Из бюджета на эти цели выделят 50 миллионов рублей



Историко-культурные экспертизы 630 выявленных объектов культурного наследия проведут в 2023 году в Иркутской области. В региональном бюджете на это предусмотрено 50 миллионов рублей. Перечень зданий утвердили на заседании градостроительного совета при губернаторе Иркутской области. В него вошли объекты, которые находятся в 29 муниципальных образованиях региона.



– 2022 год стал для нас пилотным в этой работе. Эксперты изучили огромные объёмы исторической и архитектурной информации. Следующий этап – определить, что будет со зданиями, которые прошли экспертизы, получив как положительные, так и отрицательные заключения, когда в них пройдут восстановления и реставрации. Информация, собранная экспертами, очень интересная. Она может быть использована для увеличения туристической привлекательности региона. В 2023 году экспертизы выявленных объектов культурного наследия будут продолжены, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Самое большое количество зданий, которые обследуют в этом году, – 302 – находятся в так называемых «заповедных» населённых пунктах, где очень много объектов, имеющих историческую ценность. Это Нижнеудинск, сёла Верхоленск Качугского района, Бельск Черемховского района, Александровское Боханского района. Также будут исследованы 117 объектов, расположенных в Иркутске вне границ исторического поселения, 108 объектов так называемой «группы риска», которые имеют опасность утраты, 42 многоквартирных жилых дома, 52 религиозных объекта.



- Списки объектов согласованы с Общественной палатой Иркутской области, Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, администрацией Иркутска, общественным советом при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, Митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом. В ближайшее время будут объявлены торги по поиску подрядчиков, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



Также служба по охране объектов культурного наследия внесёт в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации 420 выявленных объектов культурного наследия, которые получили положительные заключения государственных историко-культурных экспертиз в 2022 году. Таким образом в регионе останется 3,8 тысяч выявленных объектов культурного наследия. Согласно Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации, регионы должны провести их экспертизы до 2030 года.



Кроме того, на заседании градостроительного совета при губернаторе рассмотрели вопрос дальнейшего использования земельных участков, закреплённых за ФГБУН Иркутским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук, расположенными в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

